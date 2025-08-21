Громадську вбиральню сьогодні встановили в Ужгороді у провулку за обласним театром ляльок. Наразі блок ще не підключили, сказала Varosh Наталя Якубик, директорка ТОВ “АВЕ Ужгород”, яке торік закупило санітарний модуль для потреб містян.

Нагадаємо, вбиральня стаціонарна, з усім підключенням та з картковою системою оплати, має дві кабінки: інклюзивну та звичайну.

В листопаді депутати Ужгородської міської ради погодили встановлення модульної вбиральні у сквері на площі Петефі, в районі пішохідного переходу в бік “Рошену”. Однак частина ужгородців обурилася такому вибору місця і вбиральню не встановили. Вибір оптимального місця для санітарного модуля тривав більше пів року. За цей час пропонувалися кілька місць у центрі міста, втім жодне не мало схвалення від ужгородців. Зрештою встановили вбиральню у вузенькому провулку за ляльковим театром.

Наталя Якубик каже: залежно від того, як покаже себе в користуванні ця вбиральня, подібні модулі можуть незабаром з’явитися і в інших локаціях міста.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Ярослава Шафаря

