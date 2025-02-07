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Громадські слухання по проєкту генплану Ужгорода: що вирішили мешканці та що каже влада

7 Лютого 2025 146

В Ужгороді пройшли громадські слухання та обговорення проєкту генерального плану міста й звіту стратегічної екологічної оцінки. 

Ще на етапі громадських обговорень проєкту генплану у містян, серед яких – і фахові архітектори, урбаністи, екоексперти – виникло чимало критичних зауважень й питань щодо запропонованих у документі змін. Ужгородці мали змогу надіслати свої зауваження у письмовому вигляді до міської ради, а нині прийшли озвучити їх очно на громадські слухання.

Так, для участі у слуханнях зареєструвалося близько 200 містян, що, за словами активістів, є рекордним показником.

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В ході обговорень громадськість висловилася категорично проти затвердження запропонованого проєкту генплану, адже він базується на неактуальних даних за 2018 рік та не враховує нагальних потреб і побажань мешканців Ужгорода.

Зокрема, жителі виступають проти хаотичної забудови, нищення історичних пам’яток, зменшення зелених зон та ігнорування потреб велосипедистів.

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На порядок денний обговорення винесли 2 питання. Перше: відхилити запропонований проєкт генплану та розробити новий на основі актуальних вихідних даних, базуючись на Стратегії розвитку Ужгорода 2030 та оновленому історико-архітектурному опорному плані м. Ужгорода. Друге: подати проєктантам нового генплану пропозиції громадян, які надійшли в процесі громадського обговорення в період з 23 грудня 2024 до 7 лютого 2025 (а це близько 300 правок). Обидва питання проголосовані майже одноголосно “за”.

Позаяк на слухання проєктанти були відсутні, пропозиції та зауваження вони мають опрацювати згодом. 

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Що каже головний архітектор Ужгорода?

У коментарі для Varosh Олег Боршовський сказав, що ще на етапі громадських обговорень надійшло багато зауважень від мешканців. За його словами, у міській раді всі зауваження зафіксували, як і побажання містян відхилити нинішній варіант проєкту генплану.  При цьому, він подякував ужгородцям за активність.

“Я задоволений громадськими слуханнями, як ніколи. Думав, що буде неконструктивне обговорення, але мешканці прийшли з певними напрацюваннями. Видно, що люди почали переживати за своє місто і давали свої пропозиції. Є багато проблемних моментів, які треба обговорювати. Тепер в мене є підстави звернутися до розробника з протоколом про рішення громадськості”, сказав Олег Боршовський.

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При цьому додав, що тепер у міській раді відкоригують завдання на проєктування і в комунікації з розробником з’ясують, які з пропозицій, що надійшли, які необхідно врахувати, а які будуть відхилені.

Varosh й надалі буде стежити за розвитком подій навколо нового генплану.

Для довідки. Останній генплан Ужгорода був затверджений 2004 року. У 2018 році міськрада зробила спробу його оновити, але через низку порушень та громадський тиск вона завершилася невдало. Зараз на обговорення громадськості — новий проєкт генплану, який зустрів шквал критики.

Аналіз проєкту генплану запропонували екологи, урбаністи, архітектори:

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Громадські слухання щодо змін до генплану Ужгорода

Галина Гичка, Varosh

Фото: Галина Гичка

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# генплан Ужгорода

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