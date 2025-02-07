Громадські слухання по проєкту генплану Ужгорода: що вирішили мешканці та що каже влада

В Ужгороді пройшли громадські слухання та обговорення проєкту генерального плану міста й звіту стратегічної екологічної оцінки.
Ще на етапі громадських обговорень проєкту генплану у містян, серед яких – і фахові архітектори, урбаністи, екоексперти – виникло чимало критичних зауважень й питань щодо запропонованих у документі змін. Ужгородці мали змогу надіслати свої зауваження у письмовому вигляді до міської ради, а нині прийшли озвучити їх очно на громадські слухання.
Так, для участі у слуханнях зареєструвалося близько 200 містян, що, за словами активістів, є рекордним показником.
В ході обговорень громадськість висловилася категорично проти затвердження запропонованого проєкту генплану, адже він базується на неактуальних даних за 2018 рік та не враховує нагальних потреб і побажань мешканців Ужгорода.
Зокрема, жителі виступають проти хаотичної забудови, нищення історичних пам’яток, зменшення зелених зон та ігнорування потреб велосипедистів.
На порядок денний обговорення винесли 2 питання. Перше: відхилити запропонований проєкт генплану та розробити новий на основі актуальних вихідних даних, базуючись на Стратегії розвитку Ужгорода 2030 та оновленому історико-архітектурному опорному плані м. Ужгорода. Друге: подати проєктантам нового генплану пропозиції громадян, які надійшли в процесі громадського обговорення в період з 23 грудня 2024 до 7 лютого 2025 (а це близько 300 правок). Обидва питання проголосовані майже одноголосно “за”.
Позаяк на слухання проєктанти були відсутні, пропозиції та зауваження вони мають опрацювати згодом.
У коментарі для Varosh Олег Боршовський сказав, що ще на етапі громадських обговорень надійшло багато зауважень від мешканців. За його словами, у міській раді всі зауваження зафіксували, як і побажання містян відхилити нинішній варіант проєкту генплану. При цьому, він подякував ужгородцям за активність.
“Я задоволений громадськими слуханнями, як ніколи. Думав, що буде неконструктивне обговорення, але мешканці прийшли з певними напрацюваннями. Видно, що люди почали переживати за своє місто і давали свої пропозиції. Є багато проблемних моментів, які треба обговорювати. Тепер в мене є підстави звернутися до розробника з протоколом про рішення громадськості”, – сказав Олег Боршовський.
При цьому додав, що тепер у міській раді відкоригують завдання на проєктування і в комунікації з розробником з’ясують, які з пропозицій, що надійшли, які необхідно врахувати, а які будуть відхилені.
Varosh й надалі буде стежити за розвитком подій навколо нового генплану.
Для довідки. Останній генплан Ужгорода був затверджений 2004 року. У 2018 році міськрада зробила спробу його оновити, але через низку порушень та громадський тиск вона завершилася невдало. Зараз на обговорення громадськості — новий проєкт генплану, який зустрів шквал критики.
Аналіз проєкту генплану запропонували екологи, урбаністи, архітектори:
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Галина Гичка, Varosh
Фото: Галина Гичка
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