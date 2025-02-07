Громадські слухання по проєкту генплану Ужгорода: що вирішили мешканці та що каже влада

В Ужгороді пройшли громадські слухання та обговорення проєкту генерального плану міста й звіту стратегічної екологічної оцінки.

Ще на етапі громадських обговорень проєкту генплану у містян, серед яких – і фахові архітектори, урбаністи, екоексперти – виникло чимало критичних зауважень й питань щодо запропонованих у документі змін. Ужгородці мали змогу надіслати свої зауваження у письмовому вигляді до міської ради, а нині прийшли озвучити їх очно на громадські слухання.

Так, для участі у слуханнях зареєструвалося близько 200 містян, що, за словами активістів, є рекордним показником.

В ході обговорень громадськість висловилася категорично проти затвердження запропонованого проєкту генплану, адже він базується на неактуальних даних за 2018 рік та не враховує нагальних потреб і побажань мешканців Ужгорода.

Зокрема, жителі виступають проти хаотичної забудови, нищення історичних пам’яток, зменшення зелених зон та ігнорування потреб велосипедистів.

На порядок денний обговорення винесли 2 питання. Перше: відхилити запропонований проєкт генплану та розробити новий на основі актуальних вихідних даних, базуючись на Стратегії розвитку Ужгорода 2030 та оновленому історико-архітектурному опорному плані м. Ужгорода. Друге: подати проєктантам нового генплану пропозиції громадян, які надійшли в процесі громадського обговорення в період з 23 грудня 2024 до 7 лютого 2025 (а це близько 300 правок). Обидва питання проголосовані майже одноголосно “за”.

Позаяк на слухання проєктанти були відсутні, пропозиції та зауваження вони мають опрацювати згодом.

Що каже головний архітектор Ужгорода?

У коментарі для Varosh Олег Боршовський сказав, що ще на етапі громадських обговорень надійшло багато зауважень від мешканців. За його словами, у міській раді всі зауваження зафіксували, як і побажання містян відхилити нинішній варіант проєкту генплану. При цьому, він подякував ужгородцям за активність.

“Я задоволений громадськими слуханнями, як ніколи. Думав, що буде неконструктивне обговорення, але мешканці прийшли з певними напрацюваннями. Видно, що люди почали переживати за своє місто і давали свої пропозиції. Є багато проблемних моментів, які треба обговорювати. Тепер в мене є підстави звернутися до розробника з протоколом про рішення громадськості”, – сказав Олег Боршовський.

При цьому додав, що тепер у міській раді відкоригують завдання на проєктування і в комунікації з розробником з’ясують, які з пропозицій, що надійшли, які необхідно врахувати, а які будуть відхилені.

Varosh й надалі буде стежити за розвитком подій навколо нового генплану.

Для довідки. Останній генплан Ужгорода був затверджений 2004 року. У 2018 році міськрада зробила спробу його оновити, але через низку порушень та громадський тиск вона завершилася невдало. Зараз на обговорення громадськості — новий проєкт генплану, який зустрів шквал критики.

Аналіз проєкту генплану запропонували екологи, урбаністи, архітектори:

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Галина Гичка, Varosh

Фото: Галина Гичка

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