Громадські обговорення по забудові Малого Ґалаґова перенесли

Громадські обговорення містобудівної документації стосовно побудови кількаповерхової будівлі на вул. Довженка, які почалися сьогодні в Ужгородській міській раді, наразі поставили на паузу, перенісши наступне слухання на 15 листопада. Як уже повідомляв Varosh, йдеться про те, щоб на місці старої котельні на розі вулиць Клари Лабик та Довженка міськрада здійснила “компенсаційну забудову”, побудувавши там будівлю на кілька поверхів вищу за формат будівель Малого Ґалагова.

Костянтин Куцов, головний спеціаліст відділу збереження об’єктів культурної спадщини та музеїв департаменту культури Закарпатської ОВА, пояснив Varosh, що локація, про яку йдеться — це історичне середовище.

— Це, по-перше, територія в межах історичного ареалу, згідно з історичного ареалу згідно з історико-архітектурним опорним планом, згідно закону про охорону культурної спадщини, конкретно стаття 14-1, це є територія пам’ятки містобудування місцевого значення “стара забудови” ХХ століття, як більш популярно називалося, квартал Малий Галагов. І цей клаптик, про який тепер ідеться, входить до території пам’ятки. — каже він.

Щоб на цій території хоча б перейти до проєктування чогось, відповідно до вимог закону, повинна бути розроблена науково-проєктна документація з визначення меж території цієї пам’ятки і режимів її використання, пояснив Костянтин Куцов. Для цього має бути окремо розроблена документація на цю пам’ятку містобудування.

— Вона теж має пройти фахове обговорення, в цьому випадку це консультативна рада з питань охорони культурної спадщини облдержадміністрації. Якщо будуть якісь зауваження, то відправляється на доопрацювання, після того вже наказом органу охорони культурної спадщини облдержадміністрації ця документація може бути затверджена.

Тільки після цього, отримавши погодження в органах охорони культурної спадщини різного рівня на тій ділянці можна подавати проєкт на отримання дозволу на початок будівельних робіт, каже Костянтин Куцов.

“Малий Ґалаґов — це дуже якісно спроєктований урядовий квартал, що з’явився завдяки чеським архітекторам у міжвоєнну добу. Тут всі пропорції, масштаби та ритми вивірені. Практично всі будівлі однієї чіткої висоти. Стандартні три поверхи. Всі архітектурні членування будівель та ритми перетікають з одного фасада до іншого”, — пишуть на сторінці Save Uzhhorod, що відслідковує стан охорони культурної спадщини в Ужгороді. Будівля ж, яку міськрада планує звести, порушує всі встановлені архітектурно-планувальні та композиційні правила цього історичного середовища.

Громадські обговорення стосовно цієї забудови перенесли на 15 листопада, вони почнуться о 13:00.

Зоряна Попович, Varosh

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