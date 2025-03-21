Громадське обговорення щодо перейменування вулиці Урожайної на Івана Небесника проходить в Ужгороді

Сьогодні, 21 березня в Ужгороді розпочалось громадське обговорення щодо перейменування вулиці Урожайної на вулицю Івана Небесника.

Як повідомляють в Ужгородській міській раді, громадське обговорення триватиме до 21 травня 2025 року.

Пропозиції приймають в усній чи письмовій формі за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, м. Ужгород, управління містобудування та архітектури або на e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua.

При оформленні пропозицій треба зазначати прізвище, ім’я, по батькові та адресу особи, яка їх подає.

Іван Небесник – ужгородець, український педагог, професор кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін Закар­патсь­кої академії мистецтв, кандидат педагогічних наук, член НСХУ, заслужений працівник освіти України.

У червні 1990 року Іван Небесник став першим демократично обраним директором Ужгородського училища прикладного мистецтва, яке з часом набуло статусу коледжу мистецтв ім. А. Ерделі. У 2023 році коледж за його ініціативи та за підтримки колективу за розпорядження Кабміну став Закарпатським художнім інститутом, який у 2016 році отримав статус академії.

У 1995 році Іван Небесник започаткував щорічну міжнародну науково-практичну конференцію «Ерделівські читання», яка проводиться й понині.

Ректор Закарпатської академії мистецтв Іван Небесник помер 5 травня 2024 року.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Віталій Маріаш, artroad.digital

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