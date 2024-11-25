Громадська вбиральня може з’явитися до кінця року в Ужгороді

Розміщення на площі Шандора Петефі в Ужгороді громадської вбиральні погодили ТОВ «АВЕ Ужгород» сьогодні на черговому засіданні виконкому Ужгородської міськради. Встановлять модульну громадську вбиральню у сквері на площі Петефі, в районі пішохідного переходу в бік “Рошену”, — пояснила Varosh директорка Товариства Наталя Якубик.

— Вбиральня буде стаціонарна, з усім підключенням, з системою оплати карткою, — пояснила вона. — У вбиральні будуть дві кабінки: одна інклюзивна, інша звичайна.

Сам модуль вбиральні буде готовий до кінця грудня. Якщо оформлення паперів і процедура підключення до каналізації пройдуть без затримок, каже Наталя Якубик, то вбиральня запрацює ще цього року. Залежно від того, як покаже себе в користуванні ця вбиральня, подібні модулі можуть незабаром з’явитися і в інших місцях міста.

Нагадаємо, що тема громадських вбиралень для Ужгорода дуже давня і болюча. За роки незалежності нових вбиралень у місті не з’явилось і якщо зазирнути в часі далі, то ужгородці вимагали від міської влади побудувати вбиральні ще у 1920-х роках, як дослідила журналістка Тетяна Літераті.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.