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Громадська вбиральня може з’явитися до кінця року в Ужгороді

25 Листопада 2024 68

Розміщення на площі Шандора Петефі в Ужгороді громадської вбиральні погодили ТОВ «АВЕ Ужгород» сьогодні на черговому засіданні виконкому Ужгородської міськради. Встановлять модульну громадську вбиральню у сквері на площі Петефі, в районі пішохідного переходу в бік “Рошену”, — пояснила Varosh директорка Товариства Наталя Якубик.

— Вбиральня буде стаціонарна, з усім підключенням, з системою оплати карткою, — пояснила вона. — У вбиральні будуть дві кабінки: одна інклюзивна, інша звичайна.

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Санітарний модуль з картковою системою оплати

Сам модуль вбиральні буде готовий до кінця грудня. Якщо оформлення паперів і процедура підключення до каналізації пройдуть без затримок, каже Наталя Якубик, то вбиральня запрацює ще цього року. Залежно від того, як покаже себе в користуванні ця вбиральня, подібні модулі можуть незабаром з’явитися і в інших місцях міста.

Нагадаємо, що тема громадських вбиралень для Ужгорода дуже давня і болюча. За роки незалежності нових вбиралень у місті не з’явилось і якщо зазирнути в часі далі, то ужгородці вимагали від міської влади побудувати вбиральні ще у 1920-х роках, як дослідила журналістка Тетяна Літераті.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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# АВЕ Ужгород # громадська вбиральня # Наталя Якубик # новини Varosh # санітарний модуль # туалет

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