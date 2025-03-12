Ґрантову програму для ветеранів запускає мережа «Дія.Бізнес» (Доповнено)

Мережа центрів підтримки підприємців «Дія.Бізнес» запускає сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія» для ветеранів та сімей військовослужбовців. Наразі програма передбачає реєстрацію всіх учасників, які бажають взяти участь в програмі, сказала Varosh Олександра Семен, директорка з розвитку центру «Дія Бізнес», який підтримує діяльність на території всього Закарпатського регіону.

— На Закарпатті програма «Траєкторія» буде реалізуватися вперше. Попередня реалізація була в Полтаві.

Зараз програму трошечки розширили, загальна кількість переможців програмою передбачена 68 осіб і є дві категорії: «Початківець у бізнесі» або «Досвідчений підприємець», — пояснила Олександра Семен. — І, відповідно, у кожній із категорій є різний переможець і грантовий фонд, на який може розраховувати учасник.

Учасників програми чекає 2 місяці навчання, 4 модулі, 10+ провідних лекторів та доступ до освітніх онлайн- та офлайн-зустрічей з основ бізнесу, фінансового менеджменту, цифровізації та маркетингу; розбір психології бізнесу та індивідуальні консультації.

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“Окрім поглиблених знань, 44 учасники з категорії «Початківець у бізнесі» отримають по 200 000 гривень, а 20 учасників з категорії «Досвідчений підприємець» — по 400 000 гривень на реалізацію своїх ідей. Ще 2 бізнес-проєкти з онлайн-лекторію додатково залучать по 100 000 грн. А під час Grand Pitch Day 10 найуспішніших у двох категоріях змагатимуться за головні винагороди: 1 та 2 млн гривень”, — кажуть у Дія.Бізнес.

— На кожен центр «Дія Бізнес» буде обиратися квота, яка буде регулюватися вже відповідно до кількості зареєстрованих учасників всього, — пояснила Олександра Семен. — Наразі їх не є багато. За нашими даними, станом на 12 березня, у нас, 203 реєстрації, це включно з віртуальним компонентом. На онлайн компонент зареєстровано 150 людей, віртуальний компонент – 53 особи. Важливо сказати, що учасники онлайн лекторію можуть залучити тільки по 100 тисяч гривень. Якщо ж учасник буде приходити очно на зустрічі, то він може залучити від 200 тисяч гривень до 2 мільйонів, залежить від категорії.

Подача заявок здійснюється до 23 березня 2025 року (включно) за посиланням. Додаткова інформація: +380 (50) 176 12 42.

Освітньо-грантову програму «Траєкторія 2» реалізує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння Уряду Японії та ПРООН в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та мережі мультимаркетів «Аврора».

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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