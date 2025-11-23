Facebook
Новини

Графіки відключення електроенергії на Закарпатті 24 листопада

23 Листопада 2025 2

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 24 листопада будуть введені погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг.

6923576755e39 Gpv (1)

Зверніть увагу: можлива похибка у часі в межах 10-20 хв для перепідключення електропостачання між чергами

Як користуватись графіком

Крок 1

Крок 2

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує: застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Фото: Unsplash

