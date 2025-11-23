Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 24 листопада будуть введені погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг.

Як користуватись графіком



Крок 1

Визначте до якої черги належить ваш населений пункт, вулиця та будинок. Зробити це можна н а сайті “Закарпаттяобленерго” .

Крок 2

Перевірте, в який час у вашої черги можливе відключення електроенергії: білим в таблиці позначені години, в які електроенергія буде, інші кольори – години, в які заплановані відключення. Це дозволить вам спланувати свій день та організувати побут.

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує: застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

