Перевірте, в який час у вашої черги можливе відключення електроенергії: білим в таблиці позначені години, в які електроенергія буде, інші кольори – години, в які заплановані відключення. Це дозволить вам спланувати свій день та організувати побут.
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує: застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
