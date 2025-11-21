На Закарпатті у суботу, 22 листопада продовжують діяти погодинні відключення.

Графік погодинних відключень оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки застосовано для всіх шести черг.

Погодинні відключення електроенергії введено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України у ніч проти 19 листопада.

Як користуватись графіком

Крок 1

Визначте до якої черги належить ваш населений пункт, вулиця та будинок. Зробити це можна на сайті“Закарпаттяобленерго”.

Крок 2

Перевірте, в який час у вашої черги можливе відключення електроенергії: білим в таблиці позначені години, в які електроенергія буде, інші кольори – години, в які заплановані відключення. Це дозволить вам спланувати свій день та організувати побут.

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує: застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Jarrod Reed, Unsplash

