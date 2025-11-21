Facebook
Новини

Графіки відключення електроенергії на Закарпатті 22 листопада

21 Листопада 2025 56

На Закарпатті у суботу, 22 листопада продовжують діяти погодинні відключення.

Графік погодинних відключень оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки застосовано для всіх шести черг.

Погодинні відключення електроенергії введено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України у ніч проти 19 листопада.

6920a2598f86b Gpv

Як користуватись графіком

Крок 1

Крок 2

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує: застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Jarrod Reed, Unsplash

# varosh # відключення Закарпаття # графіки відключення електроенергії # графіки відключення Закарпаття # графіки відключення світла # графіки відкючення # новини Varosh

