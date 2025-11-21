На Закарпатті у суботу, 22 листопада продовжують діяти погодинні відключення.
Графік погодинних відключень оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки застосовано для всіх шести черг.
Погодинні відключення електроенергії введено внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України у ніч проти 19 листопада.
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує: застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Jarrod Reed, Unsplash
