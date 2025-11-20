Facebook
Графіки відключення електроенергії на Закарпатті 21 листопада

20 Листопада 2025 379

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 21 листопада будуть введені погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг.

2111

*Зверніть увагу: можлива похибка у часі в межах 10-20 хв для перепідключення електропостачання між чергами.

Як користуватись графіком

Крок 1

Крок 2

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» нагадує: застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго».

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Діана Тищенко, Varosh
Фото: Unsplash

