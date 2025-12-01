Facebook
Графік відключень електроенергії на Закарпатті 2 грудня

1 Грудня 2025 1 057

Внаслідок постійних ракетно-дронових атак росії по нашій енергетиці – у низці областей України запроваджено графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 2 грудня введено погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

692de47a3908c Gpv

Графік відключення електроенергії на 2 грудня

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Головне фото: Unsplash

