Графік відключень електроенергії на Закарпатті 2 грудня

Внаслідок постійних ракетно-дронових атак росії по нашій енергетиці – у низці областей України запроваджено графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 2 грудня введено погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

