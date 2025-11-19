Facebook
Новини

Графіки відключень на Закарпатті 20 листопада після російських атак по українській енергетиці

19 Листопада 2025 197

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 20 листопада введено погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

графік 20.11.25

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Діана Тищенко, Varosh
Головне фото: Unsplash

