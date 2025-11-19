Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 20 листопада введено погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Діана Тищенко

