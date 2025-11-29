Facebook
Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 30 листопада: де дивитися

29 Листопада 2025 20

У неділю, 30 листопада, на Закарпатті продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки відключень застосовують як вимушену міру внаслідок російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки погодинних відключень діють для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”.

графік відключень на 30.11

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Такі вимушені обмеження стали результатом масованих російських обстрілів, які спричинюють дисбаланс в об’єднаній енергосистемі України. Відключення застосовують майже в усіх регіонах країни. 

Енергетики закликають жителів Закарпаття використовувати електроенергію ощадливо:

Varosh
Фото: Viktor Talashuk, Unplesh

