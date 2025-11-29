У неділю, 30 листопада, на Закарпатті продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки відключень застосовують як вимушену міру внаслідок російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки погодинних відключень діють для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Такі вимушені обмеження стали результатом масованих російських обстрілів, які спричинюють дисбаланс в об’єднаній енергосистемі України. Відключення застосовують майже в усіх регіонах країни.

Енергетики закликають жителів Закарпаття використовувати електроенергію ощадливо:

Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, особливо у вечірній пік із 16:00 до 22:00.

За можливості зменште споживання у цей період, щоб уникнути перевантаження мережі.

Стежте за оновленнями на офіційних сторінках «Закарпаттяобленерго» – там публікують актуальні черги графіків відключень із населеними пунктами, відповідно до розпоряджень Укренерго.

Varosh

Фото: Viktor Talashuk, Unplesh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.