Новини

Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 29 листопада

28 Листопада 2025 123

У суботу, 29 листопада, на Закарпатті продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки відключень застосовують як вимушену міру внаслідок російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки погодинних відключень діють для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Varosh
Фото: Unplesh

