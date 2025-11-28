Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 29 листопада

У суботу, 29 листопада, на Закарпатті продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
Графіки відключень застосовують як вимушену міру внаслідок російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.
Графіки погодинних відключень діють для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Varosh
Фото: Unplesh
