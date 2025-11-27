Facebook
Новини

Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 28 листопада

27 Листопада 2025 1

У п’ятницю, 28 листопада, на Закарпатті продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

Графіки відключень є вимушеною мірою і застосовуються після російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки відключень діють для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”, повідомляє Закарпаттяобленерго.

6928a02c3915a Gpv

Як користуватись графіком

Крок 1

Крок 2

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Varosh
Фото: Unplesh

