Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 28 листопада

Перевірте, в який час у вашої черги можливе відключення електроенергії: білим в таблиці позначені години, в які електроенергія буде, інші кольори – години, в які заплановані відключення. Це дозволить вам спланувати свій день та організувати побут.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Фото: Unplesh
