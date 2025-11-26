Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 27 листопада

Графіки погодинних відключень електроенергії продовжують діяти на Закарпатті у четвер, 27 листопада.

Графіки відключень є вимушеною мірою. Їх ввели після російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки відключень застосовано для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”, повідомляє Закарпаттяобленерго.

Як користуватись графіком

Крок 1

Визначте до якої черги належить ваш населений пункт, вулиця та будинок. Зробити це можна на сайті“Закарпаттяобленерго”.

Крок 2

Перевірте, в який час у вашої черги можливе відключення електроенергії: білим в таблиці позначені години, в які електроенергія буде, інші кольори – години, в які заплановані відключення. Це дозволить вам спланувати свій день та організувати побут.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

