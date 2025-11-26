Facebook
Новини

Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 27 листопада

26 Листопада 2025 225

Графіки погодинних відключень електроенергії продовжують діяти на Закарпатті у четвер, 27 листопада.

Графіки відключень є вимушеною мірою. Їх ввели після російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки відключень застосовано для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”, повідомляє Закарпаттяобленерго.

692745fd018f9 Gpv

Як користуватись графіком

Крок 1

Крок 2

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Фото: Unplesh

