Новини

Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 26 листопада

25 Листопада 2025 133

На Закарпатті у середу, 26 листопада введено погодинні відключення. Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”.

Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

графік відключень 6925f6d03f7fd Gpv

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Головне фото: Unsplash

# відключення світла # віфдключення електроенергії # графіки відклчень електроенергії # Закарпаттяобленегро # новини Varosh # повномасштабна війна в Україні # ракетні атаки # Укренерго

