Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 26 листопада

На Закарпатті у середу, 26 листопада введено погодинні відключення. Застосування графіків – вимушена міра після масових ракетно-дронових атак, які пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Графіки застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”.

Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Varosh

Головне фото: Unsplash

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.