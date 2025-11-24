Facebook
Новини

Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 25 листопада

24 Листопада 2025 879

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки по нашій енергетиці у низці областей України запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 25 листопада введено погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”. Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

2511

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

