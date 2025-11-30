Facebook
Новини

Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 1 грудня

30 Листопада 2025 210

У понеділок, 1 грудня, на Закарпатті продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Вони, нагадуємо, є вимушеною мірою і застосовуються після російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки відключень діють для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”, повідомляє Закарпаттяобленерго.

графік відключень 1.12

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Varosh
Фото: Unplash

