Графіки відключень електроенергії на Закарпатті 1 грудня

У понеділок, 1 грудня, на Закарпатті продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Вони, нагадуємо, є вимушеною мірою і застосовуються після російських масових ракетно-дронових атак, що пошкодили енергетичну інфраструктуру країни.

Графіки відключень діють для всіх 6 черг. Вони застосовуються виключно за вказівкою диспетчера НЕК “Укренерго”, повідомляє Закарпаттяобленерго.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Фото: Unplash

