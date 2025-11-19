Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 19 листопада також введено погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”.

Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

Як повідомляє Міненергетики, щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, щоб чимшвидше відновити електропостачання у регіонах.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Російська атака на енергетику в ніч проти 19 листопада

У ніч проти 19 листопада росія вчергове здійснила комбінований удар по українських містах. Ворог атакував Харків ударними безпілотниками, спричинивши декілька осередків займання та значну кількість постраждалих. За попередніми даними, травмовано 32 людини, серед них 2 дитини.

Бойовими безпілотниками та крилатими ракетами російські окупанти атакували Львівщину. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицього, постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих.

Застосувавши різні види озброєння, росіяни атакували Прикарпаття. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомляє керівниця області Світлана Онищук. За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них – двоє дітей.

Також під ударом була Тернопільщина. В області є влучання у житлові будинки. Працюють команди рятувальників ДСНС і екстреної медичної допомоги.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Tyler Butler, Unsplash

