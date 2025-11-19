Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Графіки відключень на Закарпатті 19 листопада після нічної російської атаки по українській енергетиці: де шукати (Оновлено)

19 Листопада 2025 6 002

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки у низці областей України запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

На Закарпатті 19 листопада також введено погодинні відключення. Графік оприлюднило ТОВ “Закарпаттяобленерго”.

Графіки відключень застосовано для всіх черг. Там же публікується актуалізована інформація щодо годин включення/відключення електроенергії.

691d7c76bbf8b Gpv

Як повідомляє Міненергетики, щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, щоб чимшвидше відновити електропостачання у регіонах.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Російська атака на енергетику в ніч проти 19 листопада

У ніч проти 19 листопада росія вчергове здійснила комбінований удар по українських містах. Ворог атакував Харків ударними безпілотниками, спричинивши декілька осередків займання та значну кількість постраждалих. За попередніми даними, травмовано 32 людини, серед них 2 дитини.

Бойовими безпілотниками та крилатими ракетами російські окупанти атакували Львівщину. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицього, постраждав енергообʼєкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. За попередніми даними, обійшлося без жертв й потерпілих.

Застосувавши різні види озброєння, росіяни атакували Прикарпаття. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомляє керівниця області Світлана Онищук. За попередніми даними, в Івано-Франківському районі постраждали троє людей, серед них – двоє дітей.

Також під ударом була Тернопільщина. В області є влучання у житлові будинки. Працюють команди рятувальників ДСНС і екстреної медичної допомоги.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Головне фото: Tyler Butler, Unsplash

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # графіки відключення електроенергії # графіки відключення Закарпаття # графіки відключення світла # графіки відключень Закарпаття # новини Varosh

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Як говорити про полон: рекомендації Максима Буткевича

Понад 20 людей загинуло внаслідок масованої атаки на західні міста України в ніч на 19 листопада (Оновлено)

Як підготуватись до УЗД печінки: інструкція для пацієнтів

Ужгородська міськрада розробила документи для охоронного статусу будівлі обласної стоматполіклініки