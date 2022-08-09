Готовність шкіл до навчання: в Ужгороді перевірятимуть цокольні та перші поверхи навчальних закладів

Нова перевірка готовності шкіл Ужгорода до навчання у воєнний час почнеться з 10 серпня. Перший етап, під час якого перевіряли наявність в освітніх закладах підвальних чи напівпідвальних приміщень, які могли б виконувати функцію бомбосховищ, почався ще з 29 червня. Начальник відділу цивільного захисту населення ужгородської міськради Сергій Дмитрієв розповів Varosh, що такі сховища є не у всіх школах, тому що є проєкт забудови, в якому такі підвали відсутні.

— В головному управлінні ДСНС прийняли нове рішення про перевірку готовності до укриття цокольних і перших поверхів усіх закладів освіти, — розповів Сергій Дмитрієв. — Якщо, до прикладу, у закладі на першому поверсі є закриті приміщення без великих вікон, то невеликі отвори, вікна потрібно закласти мішками з піском і т.д. Тобто квадратура стосовно укриття дітей збільшується. Тепер ми прийшли до такого рішення, що у висновку писатимемо, що заклад рекомендований на укриття стількох-то осіб. Тобто, якщо в школі навчається, умовно, 100 дітей, а укриття в ній розраховане на 70, то школі потрібно буде укласти договір з найближчою установою з укриттям на перебування 30 учнів.

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За словами начальника відділу цивільного захисту, перевірятимуть всі навчальні заклади, починаючи від дитсадків і закінчуючи вишами, — незалежно від форм власності.

Сергій Дмитрієв пояснив, що цокольні та перші поверхи нежитлових приміщень також класифікуються як найпростіші укриття в постанові кабінету міністрів №138. Саме згідно цієї постанови тепер діятиме перевірка закладів.

— Але і перша наша перевірка дала результати: в школах тепер активно готуються приміщення під укриття: вичищаються, бетонуються, ремонтуються, адаптуються для перебування дітей. Вони взялися з усією відповідальністю, — каже Сергій Дмитрієв. — Десь 8 садочків, які не мали підвалів, уже уклали угоди з найближчими будовами з укриттям і десь стільки ж шкіл. Тут є ще такий момент, що найпростіші укриття для пересічних людей, дорослих, не завжди відповідають вимогам укриття для дітей. Взяти, до прикладу, рівень вологості в укритті: якщо він вищий, то доросла людина все одно зможе там укриватися певний час, а для дітей це небезпечно.

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Щодо того, куди переселятимуть людей, які досі «живуть» в навчальних закладах, питання наразі відкрите і актуальне. За словами Сергія Дмитрієва, воно піднімалося не раз на нарадах і чіткої відповіді поки що немає.

— Це дуже непросте і делікатне питання і ми ще його вирішуємо: ми не можемо отак рубанути і будь-куди людей перекинути…

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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