Кримський міст горить. Що відомо

На залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа — горить цистерна з паливом. На фото та відео, яке опублікував у соцмережах воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, видно також, що обвалилася у воду також частина дорожнього покриття.

Українська служба ВВС пише про повідомлення пресслужби “Кримської залізниці”, що пожежа на Керченському мосту розпочалася із загоряння паливної цистерни у хвості вантажного потяга.