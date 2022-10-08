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Новини

Кримський міст горить. Що відомо

8 Жовтня 2022 26

На залізничній гілці Кримського мосту виникла потужна пожежа — горить цистерна з паливом. На фото та відео, яке опублікував у соцмережах воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко, видно також, що обвалилася у воду також частина дорожнього покриття.

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Українська служба ВВС пише про повідомлення пресслужби “Кримської залізниці”, що пожежа на Керченському мосту розпочалася із загоряння паливної цистерни у хвості вантажного потяга.

“О 06:05 апаратура показала помилкову зайнятість на залізничних коліях на залізничній частині транспортного переходу через Керченську протоку. Відбулося загоряння паливної цистерни в хвості вантажного поїзда. Локомотив з частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Встановлюються причини події”, — йдеться у повідомленні пресслужби.

Varosh

Фото: REUTERS

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