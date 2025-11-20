В Ужгороді презентували монографію Михайла Приймича “Горянська ротонда”.

Монографія вийшла у видавництві “Карпати” і цьогоріч здобула гран-прі конкурсу “Мистецтво книги”, що проходив у межах традиційного літературного фестивалю “Книга Фест”.

У коментарі Varosh Михайло Приймич розповів, що працював над книгою близько п’яти років. Увесь цей час він опрацьовував архівні матеріали, наукові дослідження, а також дані реставраційних груп, які працювали у пам’ятці.

При цьому наголосив: попри фундаментальність теми, монографія написана доступною мовою і розрахована на широке коло читачів.

– Книга побудована на наукових матеріалах, але написана “живою” мовою. Горянська ротонда – легендарний об’єкт, але й досі маловідомий. Тож я максимально зібрав усе, що вдалося знайти: факти, результати обстежень, розмови на конференціях. На підставі цих даних роблю певні висновки й висловлюю власні думки, хоча загалом опираюся передусім на матеріали дослідників, які працювали над цією пам’яткою, зокрема угорського фахівця Сокача та Григорія Логвина, що досліджував ротонду у 70-х роках. Також звертався до матеріалів реставраторів, які працювали у храмі, – розповів Михайло Приймич.

Нове прочитання розписів

Окремою цінністю дослідження стала нова спроба інтерпретації настінних розписів ротонди. Мистецтвознавець каже: деякі сцени завжди здавалися нелогічними, доки не довелося поглянути на них з іншого ракурсу.

– Завжди здавалося, що деякі сцени у розписах виглядають дивно. Наприклад, у сценах Благовіщення та Втілення Господнього раптом з’являється Свята Родина, що нелогічно для цих сюжетів. А в сцені Страстей бачимо коронацію Марії, що також викликало питання, – розповів Михайло Приймич.

Утім одного разу в розмові колега зі США запропонував розглядати фрески цілими апсидами. Апсида – це напівкругла вівтарна частина храму. І якщо дивитися на розписи в межах кожної апсиди як на композиційні блоки, сцени вибудовуються значно логічніше, розповів Михайло Приймич.

– Так вдалося встановити, що ці розписи фактично початі й завершені, і в такому прочитанні створюють своєрідний табернакулум (кивот – ред.) латинського віку, – пояснив він.

Монографія “Горянська ротонда” вийшла накладом у 500 примірників. В її оформленні використані авторські фото Михайла Приймича, а також світлини Михайла Дороговича, Моніки Еней, Леоніда та Івана Ільків.

Невдовзі її можна буде придбати в книгарнях і знайти у бібліотеках Закарпаття, повідомляють у Департаменті культури Закарпатської ОВА.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович

Фото: Фейсбук-сторінка Департаменту культури Закарпатської ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.