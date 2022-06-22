“Гори дотла” — закарпатський військовий написав пісню про майбутню українську перемогу

Тарас Лазур, музикант з Тячівщини, грає в складі гурту Johnny Rides. З початку повномасштабної війни був призваний до війська.

Текст нової пісні, звичайно ж, про війну і нашу нову реальність. Написав її вже в стінах військової частини, а інструментальні партії записані разом з іншими музикантами в Ужгороді на студії.

— Над треком та відео працювала дуже продуктивна команда людей з проєкту “KARANTINOS” та й не тільки. Кожен з них зробив свій однаково вагомий внесок у кінцевий результат, — каже Тарас. — Дистанційна робота для команди не дивина, адже ми вже працювали разом в рамках цього проєкту під час пандемії.

На вокалі Дмитро Павловський, Володимир Якубовский та Василь Полажинець. У пісні хлопці співають про “звитяги” ворога та просять передати окупантам: “Пам’ятай наші слова — переможе Україна!”. Доповнює слова яскраве гітарне соло та нарізка кадрів з відкритих джерел.

Поки Тарас з побратимами воює на сході, слухайте композицію та допомагайте ЗСУ!

Varosh

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