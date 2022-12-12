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Новини

Головну ялинку області встановлять в атріумі ОВА

12 Грудня 2022 125

Головну ялинку Закарпаття цього року встановлять в атріумі обласної військової адміністрації у вівторок, 13 грудня. Про це Varosh розповів Віктор Кравчук, заступник директора департаменту культури, національностей та релігій Закарпатської ОВА.

Ялинку привезли в суботу, вона жива, 8-метрова і саме біля неї, в атріумі будуть влаштовуватися цього року святкові заходи.

Встановлювати головну ялинку чи ні — вирішує кожна громада окремо. Чи буде мати головну ялинку Ужгород, наразі невідомо. Ужгородська міська рада вирішує це питання.

Varosh

Фото Укрінформ

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