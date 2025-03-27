Гойдалка серед модрин: нова туристична атракція буде у Ясінях

Нова туристична атракція – оглядовий майданчик та велика гойдалка на горі – має з’явитися впродовж кількох наступних місяців у високогірному закарпатському селищі Ясіня.

Туристичну атракцію «Поколишисьи в лерах» створюють у межах німецького проєкту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» та у співпраці з Мінстерством довкілля та природних ресурсів України, розповів у коментарі Varosh головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та проєктної інвестиційної діяльності Ясінянської територіальної громади Степан Кувик.

Нову туристичну атракцію облаштують на горі Костирівка, яка розташована неподалік центру Ясінів, біля якої в парковій зоні зростають модрини.

«Наша місцева назва для модрин – лери. Ми навмисне прописували проєкт з використанням колоритних діалектизмів. Звідси й найменування власне туристичної атракції – «Поколишисьи в лерах», тобто, погойдайся серед модрин», – пояснив Степан Кувік.

За задумом, на горі Костирівка обладнають дерев’яний оглядовий майданчик і встановлять дерев’яну фоторамку розміром 4×3 метри, де охочі зможуть зробити світлину з панорамним видом на Ясіня.

Також тут змонтуть велику дерев’ яну гойдалку висотою 7 метрів.

Для зручності та відпочинку гостей на локації розмістять столик і стільці, біотуалет, смітники та камери відеоспостереження.

«Загальна вартість проєкту становить 236 тис. грн. З них 201 тис. грн – це донорські кошти, решту покриватимемо співфінансуванням», – сказав Степан Кувік.

Наразі у громаді вже визначили підрядника, який виконуватиме роботи у межах проєкту. Його втілення розпочнуть вже найближчим часом, щойно буде підписано відповідний договір із донорською організацією.

Відтак розраховують, що «поколихатися у лерах» на новій туристичній локації в Ясінях туристи зможуть вже влітку поточного року.

Як повідомляв Varosh, наприкінці минулого року в Ясінянській громаді створили та презентували фільм “Оберіг” про історію, звичаї та боротьбу гуцулів.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: lviv1256.com

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.