“Гіпермаркет культури”: нова онлайн-платформа, де можна просувати свої події та творчі послуги

Якщо ви займаєтеся креативною справою, то можете розповісти про свої послуги та події на новому тематичному онлайн-майданчику “Гіпермаркет культури”. Це власне маркетплейс культурних подій з усієї України, всі заходи та ідеї – в одному місці. Розповідаємо деталі.

Гіпермаркет культури – це мультифункціональна онлайн-платформа, де інституції та креативні підприємці зможуть розмістити свої послуги або події. Цей майданчик створила агенція Port.agency.

«Карантинні обмеження змусили культурний сектор переосмислити звичні формати роботи та канали просування. Гіпермаркет культури має на меті допомогти культурі адаптуватися до нових реалій, де керує діджитал», – кажуть в агенції.

Наразі організатори збирають заявки від інституцій, які хотіли би розмістити свої пропозиції. Ви можете представити музей, театр, бібліотеку, музичний гурт, громадську організацію чи будь-яку іншу ініціативу. Ви навіть можете об’єднатися з іншою інституцією та створити подію для одного або сотні глядачів. Головне – унікальна пропозиція, яка змусить по-іншому поглянути на культуру.

Натомість учасники отримають експертну підтримку в розробці подій, відео-довідник з менеджменту культури від кращих фахівців галузі.

Хочете розмістити інформацію про свій проєкт? Тоді заповніть цю форму.

Проєкт створено та розроблено за підтримки Європейського Союзу за програмою Дім Європи.

Port.agency – агенція взаємодії бізнесу та мистецтва, яка створює проєкти заради соціальних змін. У портфоліо проєкти з UN Women, Посольством США в Україні, Французьким інститутом в Україні, UNICEF, Comfy, Motorola, Vogue Ukraine, Одеським міжнародним кінофестивалем.

Varosh