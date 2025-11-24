Гепатит А в закарпатській Ізі: ситуація контрольована, триває вакцинація

У селі Іза Хустської громади триває активна фаза протиепідемічних заходів через зафіксований спалах гепатиту А. Наразі проводять тестування та вакцинацію в першу чергу діток, а потім і дорослу категорію населення с. Іза, – пояснив у коментарі Varosh Василь Калин, заступник голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Хустської міської ради.

– Школа залишається на дистанційному навчанні, – додав він.

На місці працюють фахівці Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно з медиками Хустської ЦРЛ та Центру первинної медико-санітарної допомоги. Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОВА, за кошти місцевого бюджету закупили 300 доз вакцини. Станом на неділю, 23 листопада, безпосередньо у школі наявно 134 дози. Сьогодні розпочався скринінг дорослого населення: для цього вулицями села курсуватиме спеціальний санітарний автобус, де можна буде пройти швидке тестування.

Зі слів директорки Департаменту Любові Мандзич, яка особисто координує роботу медиків на місці, ситуація абсолютно контрольована, не дивлячись на те, що захворюваність є досить високою: “Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше розірвати ланцюг інфекції та повернути дітей до безпечного навчання”.

Протести населення та перекриття дороги

Населення Ізи, після оголошення в селі карантинних заходів, піднялося з протестами: перекрили дорогу та підпалили карантинний блокпост. Мешканці були невдоволені зупинкою роботи весільних залів і ресторанів, забороною ярмарків та переведенням школярів на дистанційне навчання.

Впродовж наступного дня у Хустській міській раді відбулася зустріч керівництва громади та району з представниками Ізянського старостинського округу. Василь Калин сказав Varosh: після тривалих перемовин сторонам вдалося досягти порозуміння щодо подальших дій у зв’язку зі спалахом гепатиту А. Дорогу розблокували, рух транспорту повністю відновили, триває оперативне тестування населення.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОВА

