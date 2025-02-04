Генплан Ужгорода: чому це стосується кожного? Покрокова інструкція для аналізу документу

За останні кілька років населення Ужгорода зросло, і не лише у зв’язку з повномасштабною війною. Відповідно, продовжує зростати кількість новобудов, при цьому часто — за рахунок паркомісць для автомобілів, зелених зон, прибудинкових територій. В той самий час можна побачити, що при збільшенні кількості житлових та комерційних приміщень соціальна інфраструктура (школи, садки), мережа комунікацій — не змінюється. Звідси — надмірне навантаження на транспортну систему, водовідведення тощо.

Один з інструментів, який визначає стратегію розвитку міста — це Генеральний план міста. Останній генплан Ужгорода був затверджений 2004 року. У 2018 році міськрада зробила спробу його оновити, але з низки причин вона завершилася невдало.

Так що ж таке генеральний план?

Генеральний план розвитку міста – основний документ місцевого рівня, що обґрунтовує довгострокову стратегію його планування та забудови.

— Якщо порівнювати за значущістю, то генплан для міста — це як Конституція для держави. Бо саме генплан дає розуміння, що, де і коли буде будуватися, — пояснює Леся Лойко, голова ГО “ФОРЗА”.

Генеральний план – це комплексний документ, який поділяється на текстову і графічну частини.

Текстова частина передбачає аналітичну роботу, збір статистичних даних про населення та місто загалом. На основі цих даних й складають планований розвиток та нові бажані для міста об’єкти, на які орієнтуються інвестори та які потрібні населенню. Описова частина підтримана картографічною інформацією, де можна побачити розміщення наявних споруд та пропозиції майбутнього будівництва.

Зараз генплан відповідно до наявних процедур знаходиться на громадському обговоренні. Він доступний для вивчення мешканцями та забудовниками, інвесторами та бізнесом за посиланням.

Чому важливо кожному проаналізувати генплан свого міста?

Свої думки щодо генплану вже висловила, зокрема, й екологиня Оксана Станкевич-Волосянчук. Вона зазначає, що новий генплан передбачає різке скорочення зелених зон: “Зараз в місті є лише 98,54 га зелених зон загального користування, що становить жалюгідні 2,59% від усієї території (згадаймо 60-70% озеленення європейських міст)”.

Важливо, що разом з генпланом на громадське обговорення винесено стратегічну екологічну оцінку, до якої теж можна подавати пропозиції та зауваження.

— Ми з вами маємо не тільки можливість, але й обов’язок висловити свою думку щодо того, чи потрібно і доречно планувати будівництво нового мосту в центрі міста, греблі на річці Уж, аквапарку, нових шкіл та садочків та з багатьох інших питань, — пояснює експертка.

Водночас Лойко констатує, що пересічній людині, яка цікавиться розвитком міста, важко зробити ґрунтовний аналіз за відведений час. Але це треба спробувати зробити хоча б за найпростішим сценарієм.

Як проаналізувати генплан?

Існує законодавча норма, яка забороняє вносити зміни до генерального плану міста частіше, ніж один раз на п’ять років. Тобто, якщо цей проєкт генплану затвердять, а вам не подобається, що під вікном вашого будинку зводять багатоповерхівку, то домогтися скасування будівництва можна буде тільки через суд.

Леся Лойко радить кожному мешканцю Ужгорода зробити кілька простих кроків, щоб перевірити, наскільки добрим буде новий генплан для містян.

Знайдіть на мапі проєкту генплану свій район, будинок та прибудинкову територію. Подивіться, чи правильно описано стан цієї території, чи не заплановано щось таке, що є небажаним чи неприйнятним. Наприклад, зменшення зеленої зони чи забудова на місці дитячого майданчика.

Знайдіть на мапі важливі (садочок, школа, лікарня) та улюблені місця (парки, алеї, набережні) й зробіть те саме.

За можливості — почитайте описову частину і сформулюйте свою пропозицію. Пропозицію можна подати письмово до дати громадських обговорень (до 5 лютого) або усно під час громадських обговорень.

Обов’язково прийдіть на громадські слухання, послухайте презентацію плану розробником та висловіть свою позицію.



Громадське обговорення змін до генерального плану Ужгорода триватимуть до 5 лютого 2025 року. У цей термін всі пропозицій та зауваження можна подавати письмово або надсилати їх на електронну пошту: architect@rada-uzhgorod.gov.ua, вказавши прізвище, ім’я, по батькові та свою адресу.

— На жаль, при розробці та прийнятті генерального плану роль мешканців та громади зводиться до мінімуму — передбачено обговорення пропозицій до вже готового проєкту та участь у громадських слуханнях. Тобто ми не залучені до процесу роботи над планом у партисипативний спосіб, — пояснює Леся Лойко. — Тим важливіше, щоб всі рішення у громаді не були формальністю, приймалися за нашої участі. Тому ми маємо впливати на курс розвитку міста, в якому нам жити та працювати в наступне десятиріччя, поки діятиме новий генеральний план Ужгорода.

Громадські слухання та обговорення проєкту містобудівної документації та звіту стратегічної екологічної оцінки відбудуться 7 лютого 2025 о 13:00 у приміщенні Ужгородської міської ради: пл. Поштова, 3, велика зала засідань.

Галина Гичка, Varosh

Головне фото: Сергій Денисенко

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