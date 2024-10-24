Геловін, кіновечір та майстеркласи: куди піти в Ужгороді 25-27 жовтня

Вихідні напередодні Геловіну просто переповнені цікавезними подіями! Просто розриваєшся перед вибором: куди піти? як встигнути все побачити і скрізь побути? Обирайте, кому що ближче. За вікном триває золота осінь, у скансені — виставка надбань майстрів народної творчості з різних куточків Закарпаття та персональна виставка виробів з гарячої емалі та декоративної пластики Василя Тимка.

І звичайно, афіша доповнюється! тому пишіть нам, про що ми забули проанонсувати.

25 жовтня (п’ятниця)

День писемності у скансені У скансені, у музейній школі — у старовинній школі зі с. Синевирська Поляна Міжгірського р-ну — проведуть інтерактивний урок, щоб діти могли відчути, в якій атмосфері навчалися діти у минулому. Потрапити на цей урок можна за попередньою реєстрацією. Зустріч з письменницею Ольгою Саліпою В Закарпатській обласній універсальній бібліотеці пройде зустріч з письменницею Ольгою Саліпою – володаркою l премії конкурсу «Коронація слова» у номінації «Романи» за дебютний роман «Оля» та III премії конкурсу «Смолоскип», авторкою кількох ретророманів на історичну тематику й поетичних книг. Початок зустрічі о 17:30.

Шафранова медитація

В жіночому клубі “Натхненна” проведуть нестандартний захід: розбір квіток шафрану під звуки чаш, м’яке й безпечне спілкування, відновлення, — неймовірне завершення робочого тижня! Запах шафрану покращує настрій, знижує тривожність і позбавляє від нудьги, каже ведуча заходу, Олена Зейкан-Волошин.

У звукову подорож учасниць проведе Антоніна Марчук, яка працює з цілющими звуками понад 7 років.

Початок о 18:30, адреса: вул.Швабська, 68 (каб. 205). Участь: вільний донат.

26 жовтня (субота)

Благодійні заходи на Геловін

На набережній Незалежності волонтери Руху підтримки закарпатських військових та Творчі волонтери Ужгорода проведуть два дні поспіль — 26-27 жовтня — благодійні заходи. Працюватимуть будинок ворожки; містична фотозона; буде концертна програма, конкурс костюмів, катання на конях, “страшний” аквагрим та весь час діятиме ярмарок гендмейдерів та крафтових виробників.

Та найголовніше — усі кошти, зібрані на ярмарку, підуть на підтримку ЗСУ!

Студія вишивки “Косиця” набирає учениць

Кураторки-майстрині Вікторія Співак та Галина Мунчак навчатимуть відтворенню гуцульської чоловічої сорочки на основі автентичних взірців із фондової колекції Закарпатського музею архітектури та побуту. Щоб стати учасником студії та долучитися до курсу потрібно заповнити невеличку форму за посиланням. Презентацію курсу студії «Чоловіча вишита сорочка гуцулів Закарпаття» проведуть у скансені через два тижні, 9 листопада. Майстер-клас зі свічковаріння від бренду “Filament” Після заходу кожен зможе створити свою свічечку у формі гарбузика. Більше деталей тут. Майстерклас пройде у Business prostir (пл.Шандора Петефі, 47), о 14.30. Вік: 16+. Вартість участі: 1200 грн (10% прибутку йде на ЗСУ). Створення осіннього віночка від бренду “Лісостеп” під живу джазову музику Одразу ж наступним заходом у Business prostir (пл.Шандора Петефі, 47) буде майстерклас зі створення осіннього віночка до осінніх свят. Процес доповнюватиме джазова музика. Більше деталей тут. Початок о 17.30. Вік: 16+. Вартість участі: 1100 грн. При записі на обидва майстер-класи — знижка 10%. А також спецпропозиція для наших читачів. Пишіть кодове слово “Varosh” організаторкам та отримайте знижку 10%.

Розмова про архетипи

В жіночому клубі “Натхненна” — чергова зустріч, цього разу з психологинею Галиною Борисенко. Архетип, якщо досліджувати походження поняття, означає початковий образ, ідея, первісна форма для наступних утворень. Карл Юнг увів це поняття в аналітичній психології, маючи на увазі “основу” — універсальні моделі несвідомої психічної активності, котрі спонтанно визначають людське мислення і поведінку.

Тож що ж таке ці архетипи особистості та як їх знайти в собі? А головне, як використовувати собі на благо?Про це й поговорять під час зустрічі із Галиною Борисенко (Галина Лисак). За її словами, портрет за архетипами — унікальний інструмент й можливості використання у всіх сферах життя.

Початок о 17:00, адреса: вул.Швабська, 68 (каб. 205). Участь: вільний донат.

Костюмовані вечорниці в стилі української міфології

В Книгарню Є запрошують охочих на насичену програму. Буде обговорення улюблених книг про українських мольфарів, перелесників, мавок, упирів та інших міфологічних істот, ворожіння, традиційні смаколики, ігри та квести, фото на згадку.

Реєстрація в особисті повідомлення (Антоніна Богданова) @ami.mi.toys або +380961350772 (Viber, Telegram).

Початок о 20:00, адреса: проспект Свободи, 40.

Перформанс плейбек-театру “Військові люди _ Цивільні люди”

В Арт-простір “Станція Уж” запрошують на вечір імпровізацій, де глядачі ділитимуться своїми історіями, а актори гратимуть їх щиро та емпатійно, пропускаючи крізь себе. Це різноманітні історії, що торкаються серця, і ми спробуємо їх озвучити, щоб краще розуміти одне одного.

Приходьте поділитися своїми думками, цей перформанс — нагода подолати дистанцію, побачити правду в очах іншого і відчути силу підтримки, яка об’єднує нас.

Початок — о 19:00 і триватиме вечір до 20:30. Адреса: Швабська, 9. Вхід безоплатний, за реєстрацією.

MOVIE NIGHT в Ужгороді

Молодих кіноманів (15-25 років) запрошують на спільний перегляд кінокласики — фільму “Матриця” (1999).

Початок о 18:30. Адреса: Швабська, 51 (2 поверх) Реєстрація тут.

Театралізований майстерклас для дітей

Дітей віком 7-10 років запрошують у центр “Крила” на майстерклас “Чарівний ліхтар” або “Про що шепотів павук”. Режисерка і ведуча Марина Больбух чекає юних театралів на театральну виставу з …їх участю. Будть загадки та випробування, стрибки через вогонь, магічні локації та загадкові персонажі і звичайно — нагороди за розгадані таємниці!

Дрес код: тематичне вбрання. Початок о 17.00-18.30. Вартість: 550 грн. Адреса: Швабська, 13 а, центр Крила

0973133191.

27 жовтня (неділя)

“Тайм-менеджмент для мам”

Сучасні мами — аналог супермена у спідниці. Організувати побут та виховання дітей, досягти кар’єрного росту, а поміж тим — не з’ їхати з ґлузду від кількості задач і щоденних новин, — це тільки верхівки айсбергу. А як допомогти собі? Як вибудувати чітку структуру, визначити пріоритети і що може допомогти в організації часу й зусиль?