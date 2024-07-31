Газові станції для виробництва електроенергії побудують у Мукачеві до кінця року

Дозволи на будівництво генеруючих потужностей електричної енергії та на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під зазначені роботи надала сесія Мукачівської міської ради.

Мукачівські депутати під час сесії погодили проєкт будівництва нових генеруючих потужностей у місті.

Як повідомляють у Мукачіській міській раді, з клопотанням про розміщення високоманеврових генеруючих потужностей електричної енергії на земельній ділянці комунальної власності звернулося ТОВ «ТАК ЕНЕРДЖІ ГРУП».

Генеруючі потужності планують звести на земельній ділянці площею 1 га по вул. Кооперативній. Газові станції вироблятимуть близько 12,5 МВт електроенергії.

Як повідомивпід час засідання сесії начальник управління міського господарства Мукачівської міської ради Олег Казибрід, ділянка по вул. Кооперативній була визначена як найбільш оптимальна для розміщення додаткових газових потужностей з виробництва електроенергії спільною комісією із представників Закарпатгазу та Закарпаттяобленерго. Адже недалеко від зазначеної ділянки розміщена трансформаторна підстанція Мукачево-2 та проходить газопровід середнього тиску.

«Наразі у пікові години Мукачево споживає орієнтовно близько 50 МВт. Додаткове виробництво електроенергії дозволить частково перекрити той дефіцит електроенергії, який є у місті, через що діють черги знеструмлення», – сказав Олег Казибрід.

За результатом розгляду, Мукачівська міська рада ухвалила рішення про надання дозволу «ТАК ЕНЕРДЖІ ГРУП» на будівництво та розміщення генеруючих потужностей електричної енергії на земельній ділянці комунальної власності. Ще одним окремим рішенням депутати надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення вищезазначеної земельної ділянки для будівництва та розміщення генеруючих потужностей на умовах оренди. Воно потрібне для того, аби на наступних сесіях, коли землевпорядна документація буде готова, земельну ділянку можна було передати інвестору в оренду, пояснив Олег Казибрід.

Проєкт схвалили відповідно до постанови Кабінету Міністрів України щодо будівництва та розміщення газопоршневих і газотурбінних установок, а також інших генеруючих об’єктів на період воєнного стану.

Попередньо планується, що нові генеруючі газові станції запрацюють вже до кінця поточного року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Мукачівської міськради у Фуйсбуці

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