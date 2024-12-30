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Гарячі обіди тестово запровадили в потягах Укрзалізниці на Закарпаття

30 Грудня 2024 67

Укрзалізниця відсьогодні почала тестування повноцінних обідів на деяких найдовших рейсах. Меню гарячих страв у поїздах далекого сполучення було одним із найочікуваніших оновлень в сервісі Укрзалізниці, — кажуть у Товаристві. Меню розробив шеф-кухар Євген Клопотенко.

Відтак, пасажири можуть замовити карпатські деруни; омлет із житомирських яєць; курку з подільською картоплею та овочами та кримськотатарський плов з яловичиною. Вартість страв: від 170 до 190 гривень. Замовити їх можна буде в провідників на потягах

№351/352 Київ — Кишинів
№95/96 Київ — Рахів
№29/30 Київ — Ужгород
№4/3 Запоріжжя — Ужгород

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“Страви приготовлені та заморожені інноваційним способом, який забезпечує свіжість продуктів і дозволяє зберегти смак після розігрівання, — кажуть в Укрзалізниці. І додають: — Якщо ви виробник якісних сертифікованих продуктів харчування, готові інвестувати в обладнання та нагодувати українців смачними стравами на борту наших поїздів — напишіть нам на service@uz.gov.ua

Після тестування в Товаристві проаналізують відгуки пасажирів та сформують стале меню.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Укрзалізниця

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# гарячі обіди # Євген Клопотнко # Меню # новини Varosh # Укрзалізниця

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