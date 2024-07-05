“Галичаночки”: Іван Попович та Rock-H презентували кліп на спільну пісню

Це третя спільна робота для гурту «Рокаш» та «Отамана Карпат» Івана Поповича. Перше спільне її виконання відбулося на ювілейному концерті до 75-річчя Івана Поповича у Львові.

Як розповіла у коментарі Varosh менеджерка гурту «Рокаш» Ірина Янцо, музиканти систематично виступають на ювілейних концертах Івана Поповича, і цей рік теж не став виключенням.

«Незадовго до концерту Іван Дмитрович запропонував переспівати на новий лад свою давню пісню «Галичаночки», яка мала відкривати ювілейний концерт до його 75-річчя та 50-річчя творчої діяльності у Львові. Музиканти “Рокаш” зробили аранжування і виступили з нею разом із Іваном Поповичем на концерті . Пісня вийшла дуже вдала, тож вирішили зняти на неї кліп», – розповіла Ірина Янцо.

Кліп на пісню «Галичаночки» став третьою спільною роботою виконавців: до цього також були пісні та спільні відеороботи на пісні Івана Поповича «Закарпаття моє» та «До сонця близько».

Кліп знімали навесні у Львові, на локаціях у місті просто неба та у Будинку вчених. Режисером кліпу став Віктор Скуратівський, який раніше вже працював над зйомками кліпів на пісні «Рокаш» «Таткова любов» та «Оксана».

«Перед зйомками у Львові ми підписували погодження з умовами, аби наше відео не паплюжило честь і гідність громади, не несло репутаційних втрат для міста. Хотіли знімати на Личаківському цвинтарі, на могилі Володимира Івасюка, з яким Іван Попович вчився – хотіли поєднати концептуально минуле і сучасність. Але зйомки на цвинтарі заборонили, позаяк там є і військові поховання», – розповіла Ірина Янцо.

Знятися у кліпі запросили мешканок Львова: слухачки й поціновувачки гурту «Рокаш» на пропозицію радо відгукнулися. За словами менеджерки гурту, найменшій лвів’яночці, що брала участь у зйомках, було 4 рочки, найстаршій – 81.

У кліпі знявся і танцювальний колектив «Плеяда» з міста Буськ, який також брав участь у ювілейному концерті Івана Поповича у Львові.

Таким чином, “закарпатські музиканти у співпраці створили присвяту чарівним галичанкам”, повідомляють у гурті.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Руслан Литвин

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