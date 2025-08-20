Футбольне поле за національним стандартом збудують у Великих Ком’ятах на Закарпатті

У селі Великі Ком’яти Виноградівської громади з’явилося футбольне поле, що відповідає національним стандартам. Про це у своєму телеграм-каналі написав Віктор Микита, заступник Керівника Офісу Президента України.

Наразі ще тривають будівельні роботи: роблять покрівлю над трибунами, облаштовують спеціальні приміщення і бігові доріжки для занять легкою атлетикою. Поле буде остаточно готове наступного року. Про це у коментарі Varosh сказав ініціатор та інвестор проєкту, місцевий підприємець Андрій Хрипта. Інвестиція в будівництво складає понад 43 млн грн.

— Наразі там будуємо покрівлю над трибунами, вони зможуть умістити 1000 глядачів, — розповів Varosh Андрій Хрипта. — А загалом є можливість розширення трибун до 5 тисяч місць. Зможемо запустити поле в експлуатацію наступного року, але займатися на полі можна буде вже за місяць.

Чоловік каже: розраховує, що на полі, крім проведення професійних матчів, займатимуться діти Верхніх Ком’ят та ближніх сіл. Він наразі фінансує заняття 90 дітей і планує поряд зі збудованим полем облаштувати міні-поле для дитячого футболу. Втім стосовно цього ще триває розгляд земельних питань.

Андрій Хрипта розраховує, що поле будуть використовувати також для реабілітації та соціальної адаптації військових.

Громада села виділила територію для створення інфраструктури й забезпечить функціонування ДЮСШ з відповідним штатом тренерів, написав Віктор Микита.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото з телеграм-каналу Віктора Микити

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.