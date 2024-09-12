Музикант, продюсер Саша Чемеров (фронтмен гуртів «Димна Суміш» та «The Gitas») спільно зі стендап-комікесою Лєрою Мандзюк записали трек «Франкор» на вірш Івана Франка. Трек увійшов в новий альбом музиканта “Біполярник”.
На музику ліг вірш Івана Франка зі збірки “Зів’яле листя” “Я не тебе люблю, о ні”.
«Я багато читав віршів Франка, але цей зайшов найбільше. Він написав про мрію, яка для нього була більшою за кохання. Це викликає безліч питань: чи це про кохання, чи про жагу до людини, до мрії, до Бога?» — коментує Саша Чемеров.
В пісню музикант вплів також і Лесю Українку, її слова створили своєрідний діалог поетів. «Заговорила» Леся вустами відомої стендап-комікеси Лєри Мандзюк. Свою партію в дуеті закарпатка не співає, а промовляє.
Альбом “Біполярник” — своєрідна музична мозаїка, в якій кожний трек має свій унікальний стиль і атмосферу. Тут ви знайдете композиції різних жанрів: від романтичних балад до важких рок-треків і гранжу. Треки альбому зʼявлятимуться поступово до кінця листопада, але прихильники творчості Чемерова вже можуть побачити їхні назви та послідовність.
Зоряна Попович, Varosh,
Фото: “Культура сьогодні”
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