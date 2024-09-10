Фотокалендар “Ужгород-2025”: команда оголосила про збір світлин

На гарні фото Ужгорода в різні пори року чекають для формування фотокалендаря “Ужгород-2025”. Для його наповнення запрошують усіх, кому це цікаво: і професійних фотографів, і фотолюбителів. Збирають фото через Facebook, у групі “Фотоальбом Ужгород. Збираємо фото разом”.

— Перш за все прохання до людей, які хочуть надіслати фото на конкурс — уважно читати вимоги до робіт, — пояснив Varosh ініціатор збору Сергій Денисенко. — Ми не можемо поставити в календар вертикальне фото, яким би гарним воно не було. За канонами фотографії завжди вважалося, що портретне фото має бути вертикальним, а пейзажне — горизонтальним. Але тепер, в епоху мобільних телефонів, коли весь візуальний контент — у телефоні, багато хто знімає тільки вертикальні фото. Календар у нас у класичній пейзажній орієнтації і ми приймаємо на розгляд тільки горизонтальні світлини.

Фото Ужгорода не старіші 3 років, його архітектура, визначні місця, цікаві події життя міста тощо відбирають у 12 альбомів за місяцями. За найбільшою кількістю лайків відбирають фотографії і вже з них експертна група вибирає фото-переможця, яке стане світлиною місяця в календарі. До цієї групи входять відомі фотографи, журналісти, письменники, представники міської ради.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото архівне, календар “Ужгород-2024”

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