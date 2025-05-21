Фотохудожник Михайло Дорогович – серед переможців престижної міжнародної премії Memorial Maria Luisa

Світлина ужгородського фотомитця Михайла Дороговича стала частиною міжнародної експозиції просто неба в Інф’єсто (Іспанія) премії Memorial Maria Luisa.

На фотоконкурс, що відбувався в іспанському місті Ов’єдо, фотограф представив свою роботу «Гуцульський вівчар».

«Світлину, з якою подавався на конкурс, я зробив влітку 2023 року на горі Лисій, полонині Роза вітрів. Я тоді працював над проєктом «Високогірні жителі Карпат» і вирушив на гору, у вівчарню, де вже багато років вівчарює Павло Лазарчук. Власне, він і зображений на фото», – сказав Михайло Дорогович.

За його словами, однією з умов конкурсу Memorial Maria Luisa є те, що подавати роботи на нього необхідно без втручання будь-яких фоторедакторів. Для того, аби підтвердити оригінальність фото, автори надсилають організаторам вихідний файл.

«У пріоритеті премії насамперед технічно складні світлини. І фото «Гуцульський вівчар» саме таким і є: я робив його на заході сонця, при контровому світлі (коли джерело світла знаходиться за спиною – ред.), тож довелося нести з собою наверх на полонину додаткове спеціальне обладнання і думати над композицією», – розповів Михайло Дорогович.

Престижна премія із 35-річною історією

Премія Memorial Maria Luisa є одним із найпрестижніших міжнародних конкурсів у жанрі гірської, природної та пригодницької фотографії. Фотоконкурс заснований у 1990 році у пам’ять про альпіністку Марію Луїзу Альварес-Альбуаїн, яка трагічно загинула в горах Пікос-де-Еуропа.

Цього року на участь у конкурсі було подано понад 18,5 тисяч робіт з 95 країн світу.

Кращі світлини переможців, що отримали премії цьогорічного конкурсу Memorial Maria Luisa, відтак були представлені в експозиції просто неба в Інф’єсто. Також за підсумками конкурсу випущено фотоальбом зі світлинами-переможцями премії.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Михайлом Дороговичем

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