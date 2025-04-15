Найкращою світлиною Закарпатської області 2024 року, яка брала участь у конкурсі “Вікі любить пам’ятки” стало фото Невицького замку. Автор — Олександр Мальон. Світлина була зроблена 20 квітня 2024 року. Чоловік любить мандрувати Україною і з 2017 року фотографує пам’ятки і надсилає на конкурс.

— Я вже давно приймаю участь у фотоконкурсі і не для того, щоб перемагати, а щоб ці фотографії могли бути у вікісховищі, щоб бачити стан пам’ятки, в якому році вона як виглядає, — розповів Varosh Олександр Мальон. — Це, мабуть, найкраща платформа, де можна зберегти свої фотографії для широкого загалу.

Торік, зізнається, вперше приїхав в Ужгород, щоб подивитися місто і його околиці і вирішили податися й до Невицького замку. З його слів, їм з напарником пощастило потрапити в замок вранці одними з перших і Олександр зробив світлини без натовпу туристів.

— Я давно мріяв побувати в Невицькому замку. Взагалі я на Закарпатті доволі часто буваю, але більше бував у Винограді, в Хусті, там замки знімали, палаци у Виноградові. Просто це щастя було, що ми були перші, і буквально я там поробив фотки, ми сіли перекусити, і вже туди прийшло чоловік 50 з екскурсією. Тому це було якраз дуже вчасно, якраз рамок, хороше освітлення. Потім ми поїхали вже в Ужгород, і там пофотографував Горянську ротонду, замок, Шелестівську церкву в скансені.

Невицький замок — напівзруйнована споруда біля села Невицьке Ужгородського району Закарпатської області, пам’ятка архітектури національного значення (№ 194).

Журі вже відзначало фото Невицького замку як найкраще у Закарпатській області у 2013 році. Також у попередні роки перемагали світлини із зображенням інших пам’яток області: резиденція єпископа в Ужгороді, Михайлівська церква у селі Ужок, Миколаївський жіночий монастир у Мукачеві, дерев’яна Миколаївська церква (верхня) у селі Середнє Водяне, палац графів Шенборнів у селі Карпати, Угочанський замок на околиці міста Виноградова, Дзвіниця церкви Вознесіння Господнього у селищі Ясіня, Ужгородський Хрестовоздвиженський греко-католицький катедральний собор, дзвіниця церкви Святого Духа у селі Гукливий та руїни Хустського замку.

Напівзруйнований, але живий! Як відновлюють понівечений Невицький замок

У конкурсних списках пам’яток Закарпатської області є 1225 об’єктів культурної спадщини, 559 (45%) з них проілюстровано світлинами у Вікісховищі. 2024 року 21 учасник та учасниця завантажили 689 фото 93 пам’яток (фото однієї завантажено вперше). За весь час проведення конкурсу світлини пам’яток Закарпатської області завантажили 323 учасника та учасниці.

Додамо, що “Вікі любить пам’ятки” — найбільший у світі фотоконкурсу об’єктів нерухомої культурної спадщини для Вікіпедії. Загалом фотоконкурс пам’яток культурної спадщини проводиться в понад 40 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа. Український етап торік пройшов втринадцяте.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Невицький замок/Олександр Мальон

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.