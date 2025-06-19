«Дронопад» фонду «Повернись живим»: екосистема, яка збиває «Шахеди»

Підрозділи Сил оборони в рамках проєкту «Дронопад» за два місяці збили 17 дронів типу «Шахед» та 30 БПЛА типу «Гербера». Це проєкт, в якому військових забезпечують всім необхідним для збиття розвідувальних та ударних російських дронів, повідомляють у фонді “Повернись живим”.

“У березні фонд “Повернись живим” інвестував у збиття “Шахедів”, закупивши в рамках “Дронопаду” спеціальне обладнання, призначене для збиття цих ударних БПЛА. Тепер (за 2 місяці — травень-червень, — ред.) є перші результати — військові відзвітували про збиття 17 БПЛА типу “Шахед” та 30 БПЛА типу “Гербера” – дешевшого аналога “Шахеда”.

До «Дронопаду» вже долучилися 88 бригад. Всі вони отримують від «Повернись живим» екосистему засобів для збиття ворожих БПЛА. Фонд аналізує потреби підрозділів та постачає їх усім, чого бракує — модернізованими FPV-дронами, пікапами, бусами, засобами зв’язку та живлення тощо.

«Як фонд ми вкладаємося не лише в майно, а й у навчання військових і аналіз ефективності кожного проєкту. Завдяки цьому ми впевнені, що кількість збиттів “Шахедів” зростатиме. Коли ми запустили “Дронопад”, все починалося з кількох збитих безпілотників, проте зараз, менш ніж через рік, рахунок пішов на тисячі. Проєкт масштабується, а разом з ним росте і кількість врятованих життів та сума прямих збитків, які ми завдаємо ворогу», — говорить директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Загалом, за допомогою “Дронопаду” наразі вдалося збити понад 2 тисячі БПЛА. Одна з цілей «Дронопаду» — збити 3 тисячі розвідувальних та ударних дронів. Проте більша мета — розбудувати в Силах оборони повноцінну екосистему, яка працюватиме в поєднанні з майном від держави та інших фондів або волонтерів, кажуть у «Повернись живим».

Задонатити на знищення дронів, які руйнують українські міста, можна за посиланням.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: скрин зі сайту фонду

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