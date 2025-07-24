ФК “Минай” оголосив про призупинення діяльності: клуб не гратиме в сезоні-2025/26

Футбольний клуб «Минай» оприлюднив офіційну заяву про призупинення участі у професійних змаганнях.

Таке рішення у клубі пояснили фінансовими труднощами, які унеможливлюють продовження виступів на рівні Української Прем’єр-ліги.

«Минуло 10 років з дня заснування «Минаю». Повірте, це довгий і важкий шлях. У сезоні-2025/26 «Минай» не братиме участі. Клуб бере паузу через фінансові труднощі. Попри війну український футбол не просто живе, а прогресує, і витримувати конкуренцію у боротьбі за якісних гравців та тренерів стає фінансово важко», – йдеться в заяві клубу.

За роки діяльності колектив із маленького закарпатського селища пройшов шлях від аматорської команди до еліти українського футболу.

У «Минаї» поєднували гру місцевих вихованців із досвідом знаних зірок українського футболу, запрошували відомих тренерів, відкривали для країни нові імена, які згодом ставали топбомбардирами чемпіонату.

Проте у сезоні 2025/26 команда змушена взяти паузу: «Ми змушено перериваємо нашу історію. Не прогнозуємо майбутнє, але зробимо все від себе залежне, щоб повернутись конкурентоздатними».

Довідка

ФК «Минай» — український футбольний клуб із села Минай поблизу Ужгорода (Закарпатська область). Заснований у 2015 році. Здолавши за кілька років шлях від аматорських змагань, у 2018 році ФК «Минай» подав заявку на участь в першості України з футболу в Другій лізі. З того часу команда з аматорів перейшла у статус професіоналів, та ще й виявилася єдиним представником Закарпаття на цьому рівні. Д

У сезоні 2018/19 команда вийшла до Першої ліги. А вже в наступному сезоні здобула сенсаційне перше місце у Першій лізі та здобула право грати в УПЛ.

Команда запам’яталася глядачам яскравими виступами в Кубку України, активною трансферною політикою та здатністю давати бій фаворитам. У різні роки за «Минай» виступали відомі футболісти: Михайло Кополовець, Анатолій Нурієв, Артем Мілевський, Євген Селезньов та інші.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт ФК “Минай”

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