“Фішер-Мукачево” попри війну та кризу запустив відновлений після пожежі цех

Фабрика з виробництва спортивного спорядження «Fischer» у Мукачеві відкрила відновлений після пожежі у 2020 році лижний цех. 12 жовтня 2020 року в складських приміщеннях сталася масштабна пожежа, яка знищила окрему інфраструктуру. Але пошкоджену частину фабрики відновили із дотриманням будівельних норм, стандартів та правил, і посилили заходи протипожежної безпеки. На початку цього року Державна інспекція архітектура та містобудування України видала сертифікат про прийняття в експлуатацію нового цеху.

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У кризові часи, попри пандемію і війну, фабрика запустила відновлений цех загальною площею 21 550,3 тис. м², який завдяки оновленим виробничим потужностям зможе не лише забезпечити світовий попит на якісну лижну продукцію, а і надати 320 нових робочих місць працівникам.

Нагадаємо, що “Фішер-Мукачево”, окрім того, що виготовляє гірські й бігові лижі, хокейні ключки Fischer Tisa для національної хокейної ліги США «NHL», має контракти з Audi, Porsche, BMW на виготовлення та постачання карбонових елементів для автомобілів.

Водночас «Фішер-Мукачево» сьогодні платить одну з найбільших заробітних плат в області — від 19 до 29 тисяч гривень залежно від рівня фаховості.

Varosh

Фото: “Фішер-Мукачево”

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