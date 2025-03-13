Фільм ужгородського режисера В’ячеслава Туряниці показали на Роттердамському кінофестивалі

З 30 січня до 9 лютого у Роттердамі проходив 54-й щорічний International Film Festival Rotterdam.

Під час фестивалю публіка мала нагоду побачити також і низку сучасних українських фільмів.

Серед інших, на Роттердамському міжнародному кінофестивалі відбувся також прем’єрний показ короткометражного ігрового фільму «Роздуми про мир під час повітряного нальоту» режисера з Ужгорода В’ячеслава Туряниці.

Фільм знімали восени 2023 року у Києві, де нині мешкає В’ячеслав, розповів режисер у коментарі Varosh. В основу стрічки покладений есей британської письменниці Вірджинії Вулф за однойменною назвою.

«У 1940 році Вірджинія Вулф написала есе, яке, окрім іншого, розповідає про бомбардування Великобританії – так званий «Бліц»: коли впродовж восьми місяців німецька авіація масовано атакувала країну з повітря. І весь цей час там тривало життя: письменниця описувала, як люди справляються з жахами війни та продовжують займатися буденними справами. Читаючи есе, я побачив багато паралелей з тим, як зараз, попри повітряні тривоги та ракетні атаки, українці так само продовжують жити, ходити на роботу, творити», – розповів В’ячеслав Туряниця.

Позаяк нині режисер проживає в Києві, то й знімали стрічку у столиці, зйомки відбувалися восени 2023 року. Фінансову підтримку та супровід забезпечила продюсерська компанія кінематографістів «Сучасне Українське Кіно». Продюсерами фільму виступили Інна Ласточкіна, яка раніше працювала з В’ячеславом над попереднім коротким метром “Харків мюзік фест відбувся”, а також співзасновники «СУК» Валерія Сочивець та Філіп Сотниченко.

Покази стрічки «Роздуми про мир під час повітряного нальоту» відбувалися 2 дні поспіль на двох різних локаціях у програмі Short & Mid-Length, у блоці з іще трьома короткометражними фільмами режисерів з Іспанії, Південної Кореї та Швеції.

За словами В’ячеслава Туряниці, обидва покази пройшли при заповнених залах, після чого були передбачені спілкування з аудиторією й обмін думками: «Люди дуже тепло сприйняли стрічку, а показ і спілкування пройшли на високому рівні. В Роттердамі публіка дуже віддана!».

Наразі команда фільму подала його на передперегляд на 2 українські кінофестивалі: Київський міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів та «Молодість». Обидва заходи заплановані на осінь поточного року, тож з великою ймовірністю український глядач зможе переглянути новий короткий метр В’ячеслава Туряниці вже за кілька місяців.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Elyse Westman

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