Фільм про зимове Закарпаття знімає канал Tour de Ukraine

Мультимедійна команда Tour de Ukraine приїхала на Закарпаття, щоб зняти фільм про зимовий край. Це буде вже другий фільм про область, розповіла ведуча каналу Валерія Мікульська. Перший знімали наприкінці травня 2023-го. Тепер приїхали в НПП “Синевир” — це перший фільм про зимовий туризм на Закарпатті від команди Tour de Ukraine.

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“Ми вже не раз причаровували вас краєвидами і традиціями цього особливого краю, безцінно дикого в природі та мультикультурного серед людей, — кажуть у команді. — Новий фільм продовжить цю добру традицію і в ці миті твориться з любов’ю до України та всього рідного, та безперечно буде особливим, як кожен із наших авторських шляхів, казково-зимовим, але й гарячим, етнічним, проте й екзотичним і пікантним”.

Локаціями майбутнього фільму також стануть гірськолижні курорти Закарпаття, музей «Старе село» у Колочаві, бункер Арпада у Грабівниці, Обавський камінь та санаторії, які відновлюють сили українцям та допомагають в реабілітації нашим захисникам, кажуть в Управлінні туризму та курортів Закарпатської ОВА.

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Окрему увагу приділять закарпатським традиціям: глядачі побачать, як роблять гуні у селі Річка, готують паприку у Великій Доброні та святкують справжнє лемківське весілля.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Tour de Ukraine

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