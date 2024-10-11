У документальному фільмі крізь призму історій людей, що працюють в галузі археології, можна дізнатися про історію, розвиток та становлення цієї науки на Закарпатті.

Свого часу, навчаючись на історичному факультеті та в аспірантурі УжНУ, Іван Логай кілька років провів на археологічних розкопках. Саме під час експедицій і виникла ідея розповісти про археологію по-новому, аби відкрити цю сферу діяльності для ширшого кола людей, розповів у коментарі Varosh автор ідеї та режисер.

«У людей часто існують клішовані уявлення про археологію як науку. Тож головною ідеєю було познайомити широкий загал не лише із зі специфікою археології, але і з людьми, які в ній працюють. Тобто, я намагався робити акцент не стільки на науці, на сухих фактах, а показати саме людей в цій професії – хто вони, чому обирають такий стиль життя і які виклики постають перед ними», – розповів Іван Логай.

У фільмі можна побачити 4 повних інтерв’ю із закарпатськими археологами Олександром Дзембасом, Володимиром Мойжесом, Ігорем Прохненком та Степаном Пеняком, які розповідають про історію археології на Закарпатті від її основ, закладених Тиводаром Легоцьким у XIX ст., і до сучасності.

Також для створення стрічки автор використав архівні відео, інтерв’ю та короткі коментарі нині вже покійних доктора історичних наук й археолога Едуарда Балагурі та видатного вченого, археолога, дослідника закарпатських старожитностей та замків В’ячеслава Котигорошка, якому власне фільм і присвячений.

Над створенням кінострічки Іван Логай працював разом зі знімальною групою проєкту «ПравдаЄ» упродовж двох місяців. Консультантами виступили вже згадані археологи Володимир Мойжес та Ігор Прохненко.

Фільм триває 43 хвилини. У вільному доступі його можна буде переглянути вже з цієї неділі, 13 жовтня, на youtube-каналі Люди.на (Lюdи).

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Археологічного музею ім. проф. Е. Балагурі у Фейсбуці

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