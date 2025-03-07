Фільм “Порцелянова війна” вийшов в український прокат. Де дивитися в Ужгороді

В український прокат вийшов фільм «Порцелянова війна», який цього року був номінований на премію «Оскар».

В Ужгороді документальну стрічку про трьох митців із Харкова можна подивитися у кінотеатрі Multiplex.

Покази відбуватимуться щодня до 12 березня. Ціна на квиток, залежно від дня, стартує від 150-160 грн.

Фільм «Порцелянова війна» — це спільна американсько-українсько-австралійська робота режисерів Слави Леонтьєва та Брендана Белломо.

Фільм розповідає про трьох українських художників порцелянової анімалістки – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Після початку повномасштабної війни митці залишилися у Харкові, який перебуває під постійними російськими ракетними ударами.

Попри постійні ворожі ракетні атаки, художники продовжують творити – створюють порцелянові фігурки, якими відтак прикрашають зруйновані будинки. На крихітних порцелянових фігурках вони відображають свій ідилічний минулий світ, непевне сьогодення та надію на майбутнє

Прем’єра фільму відбулася у січні 2024 року на кінофестивалі незалежного кіно «Санденс» у США, де стрічка отримала гран-прі в категорії «Документальний фільм».

Також «Порцелянова війна» була номінована на “Оскар”, однак перемогу отримав фільм “Немає іншої війни” про палестинця та ізраїльтянина.

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