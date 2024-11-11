Фільм “Оберіг” про історію гуцулів у Ясінях покажуть у муздрамтеатрі

Короткометражний фільм “Оберіг” про історичні події з життя гуцулів Ясінянської ТГ, що відбувалися в різні часи і переплітаються із сьогоденням, презентують у середу, 13 листопада у Закарпатському муздрамтеатрі. В Ясінях стрічку презентували ще минулого тижня, розповів Varosh голова Ясінянської територіальної громади Андрій Делятинчук. Після Ужгорода “Оберіг” хочуть показати у Львові та Івано-Франківську.

Стрічку на малій сцені Закарпатського муздрамтеатру презентують у середу, 13 листопада, о 17:00.

Нагадаємо, короткометражний фільм «Оберіг» – це перший проєкт Ясінянської громади, який фінансово підтримав Український культурний фонд. Фільм розповідає про історію Гуцульщини, проголошення Гуцульської республіки та Карпатської України, які тісно переплітаються вже із сьогоденням – сучасною війною росії проти України. Героями стрічки стали військовослужбовці, які стоять на захисті країни, місцеві жителі, діячі культури.

Після презентацій фільм буде у вільному доступі на сторінках проєкту та на сторінці Ясінянської громади на платформі YouTube, де його зможуть переглянути всі охочі.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Віктора Павлиша

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.