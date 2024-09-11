Український Оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” на наступній премії “Оскар” .

За рішенням членів комітету, представляти Україну буде кінострічка «Ля Палісіада» режисера Філіпа Сотниченка, повідомляє Українська кіноакадемія.

Фільм було обрано шляхом голосування 14 членами Українського Оскарівського Комітету. Представника від України на номінацію премії «Оскар» обирали серед 4 кінострічок: “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” (реж. Тарас Томенко), “Ля Палісіада”, (реж. Філіп Сотниченко), “Ми були рекрутами” (реж. Любомир Левицький) та “Мирні люди” (реж. Оксана Карпович).

Тепер фільм «Ля Палісіада» увійшов до лонглиста премії «Оскар», і його потрапляння вже у шортлист і можливість змагатися за перемогу у номінації “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” визначатиме Американська академія кінематографічних мистецтв та наук.

Як розповіла коментарі Varosh продюсерка фільму «Ля Палісіада» Валерія Сочивець, подаватися на український відбір команда вирішила, позаяк кінострічка вже має чимало перемог на міжнародних кінофестивалях та заходах, «Ля Палісіаду» бачили і знають глядачі за кордоном. Крім того, фільм уже був і в українському прокаті, а це – одна з головних вимог регламенту національного відбору на представлення на премію «Оскар».

«Ми одночасно й очікували на позитивне рішення, і, разом із тим, не надто сподівалися: думали, що, Українська кіноакадемія може відібрати документальний фільм «Мирні люди». Спочатку навіть думали зняти нашу кандидатуру на користь цієї стрічки, але зрештою все ж вирішили подаватися», – сказала Валерія Сочивець.

За її словами, національний відбір – лише перша сходинка на шляху до потрапляння у шортлист і номінування на премію «Оскар». Адже тепер команді належить знайти фінансування, провести кінопокази в Америці, аби представити кінострічку американському глядачу і, найперше, американським кіноакадемікам.

Валерія Сочивець співпрацює з Філіпом Сотниченком з 2012 року, створюючи короткометражні фільми. «Ля Палісіада» став першим, дебютним повнометражним фільмом Філіпа Сотниченка, що отримав велику увагу глядачів та критиків на Міжнародних кінофестивалях та здобув низку нагород.

Частина зйомок фільму відбувалася на Закарпатті.

Світова прем’єра кінострічки «Ля Палісіада» відбулася в січні 2023 року на 52-му Роттердамському міжнародному кінофестивалі, українська – 12 жовтня 2023 року під час Київського тижня критики.

Відтак першим містом, звідки стартував український прокат фільму, став Ужгород.

Наразі Філіп Сотниченко з командою працює над наступним фільмом, який матиме назву Times New Roman. За словами Валерії Сотниченко, вже вдалося залучити частину фінансування на його зйомки з-за кордону.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Михайло Мельниченко

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