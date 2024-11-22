Фігурне катання у горах: як чернівчанка на ковзанах по замерзлому Бребенескулу каталася

Любов Бойко з Чернівців відзняла й опублікувала відео, як катається на ковзанах на скутому кригою високогірному озері Бребенескул у Карпатах.

Жінка вже давно займається гірським туризмом і знімає відео про гори. У юності Любов Бойко займалася фігурним катанням. Тож вирішила поєднати те, що любить і вміє, і відзняла тематичне відео, розповіла Любов Бойко у коментарі Varosh.

Озеро Бребенескул обрала, позаяк воно найбільше підходить для втілення задуму. Бребенескул вважається найвисокогірнішим озером України, воно розташоване на висоті 1801 м над рівнем моря і лежить на дні льодовикового кару – великої чашоподібної западини, що має форму амфітеатру та є частиною верхів’їв гірських долин.

«Наприклад, озеро Несамовите – менше за площею, більш відкрите і на ньому лід не так добре промерзає. Це була окрема складність – аби озеро було повністю замерзле, але ще не засипане снігом», – розповіла Любов Бойко.

Нагода випала цієї осені: на високогір’ї саме вдарили морози до -11, Бребенескул скувало кригою, але рясних снігопадів ще не було.

«Знайомий водив групу у гірський похід і скинув мені світлину, що якраз озеро замерзло, але ще не засніжене. Треба було встигнути буквально за три дні, поки не замело снігом. Інакше б довелося чекати наступного року», – каже Любов Бойко.

Її ідею підтримали друзі, й щоб устигнути втілити задумане, виїхали з Чернівців до пункту призначення о 4-й ранку. Тішиться, що зйомкам надзвичайно посприяла погода: були і хмари, схожі на карпатське море, і надзвичайні карпатські краєвиди, і захід сонця на горі Ребра.

Любов Бойко каже: оприлюднений відеоролик – лише відеофрагмент запланованого повноформатного відео, яке незабаром буде опубліковане на авторському youtube-каналі про подорожі Kitty Mountain.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото та відео зі сторінки Любов Бойко у Фейсбук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.