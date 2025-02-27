Фестиваль, виставки та йога: куди піти в Ужгороді у перші весняні вихідні

Перші весняні вихідні — непоганий привід для маленької радості, чи не так? Подій цього разу небагато, але кожна вкрай атмосферна — ще можна встигнути подивитись вистави на фестивалі “Драма сьогодення”, піти на виставки, натхненну йогу чи на майстерклас.

Якщо ми не написали про якусь подію — пишіть нам у коментарях, доповнимо!

28 лютого (п’ятниця)

Майстерклас з гончарства та ліплення з природної глини

Впродовж двох днів — п’ятниці та суботи — у просторі “Сінема Спейс” (Київська набережна, 3) пройдуть заняття з гончарства та ліплення з природної глини. Участь безкоштовна! Усі, зроблені власноруч, роботи залишаються їх творцям для користування в побуті.

28 лютого – о 16:00 (п’ятниця)

1 березня – о 13:00 (субота)

Дізнатися більше та записатися: +380957185909. Реєстрація обов’язкова.

“Щаслива сім’я: міф чи реальність?”

Жіночий клуб “Натхненна” анонсує зустріч з психологинею Іриною Стецик, яка допоможе розібратися у таких поняттях, як вдоволеність та невдоволеність у парі, якими є потреби жінок й потреби чоловіків, якими є ролі жінки й чоловіка? Говоритимуть про різні стратегії реагування, про партнерство та розглянемо матрицю жіночих та чоловічих якостей; як зберегти стосунки та самооцінку жінки у сучасному світі?

Початок зустрічі — о 18:30 за адресою вул.Швабська, 68 (каб.205). Вхід: будь-яка комфортна для вас сума.

Ювілейна виставка творів Михайла Сапатюка

Ужгородців запрошують на відкриття ювілейної персональної виставки творів Михайла Сапатюка (1925-2000) до 100-річчя від дня народження художника, яке відбудеться 28 лютого 2025 року о 15 годині у Великому залі Закарпатського обласного художнього музею ім. Й. Бокшая.

Виставка “Ойкумена Ірини Ольшанської: будуючи сенси”

Виставка презентує унікальну колекцію автентичних вишивок кінця XIX – початку XX століття, а також авторські твори самої Ольшанської — Заслуженої майстрині народної творчості, мисткині та громадської діячки. Культурно-мистецький проєкт підкреслює важливість традицій народного мистецтва та роль Ольшанської у розвитку національно свідомого жіночого руху.

Виставка сформована з предметів приватної колекції Ірини Ольшанської та Володимира Стасенка, що додає ще більше автентичності та глибини кожному експонату.

Відкриття: о 14:00. Виставкова зала Закарпатського музею народної архітектури та побуту.

Майстерклас «Вибійка на одязі»

В артпростір “Ліс” запрошують охочих на майстерклас із вибійки. “Тут ви опануєте старовинну техніку створення унікальних дизайнів на одязі, яка не втрачає актуальності протягом тисячоліття і зараз активно нарощує нову хвилю популярності. Одяг з вибійкою – це традиційно та модно, старовинно і водночас сучасно”, — кажуть організатори.

Тож беріть улюблену сорочку/футболку/джинсову куртку/штани/спідницю/сукню або фартух і приходьте на 18-ту в “Ліс”. Для реєстрації пишіть в дірект . Вартість – 650 грн

“Драма сьогодення”. День 5: “Зів’ялі квіти викидають”

В Закарпатському музично-драматичному театрі триває фестиваль актуальної драматургії “Драма сьогодення”. В п’ятницю глядачі зможуть подивитися виставу за романом Ірен Роздобудько “Зів’ялі квіти викидають”, яку покаже Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Це історія двох актрис, колишніх «зірок» кіно, і однієї молодої жінки, яка доглядає за ними в притулку для самотніх акторів. Все життя ці актриси запекло ворогували між собою, адже були суперницями в коханні до чоловіка, який виявився не вартим любові та самопожертви. І тільки наприкінці життя обидві зрозуміли, що могли б бути… найкращими і найвірнішими подругами.

Молодіжні вечорниці №10

Охочих запрошують до читальної зали Обласної бібліотеки для участі у 10-х “Молодіжних вечорницях” — спільній творчій ініціативі команди ТатоНub та УжМолРади для молоді Ужгорода. Учасники зможуть поринути в чарівну атмосферу завдяки римованим рядкам молодих талановитих поетів та поеток міста, як і відчути додаткове натхнення під час музичних виступів наших гостей.

Тривалість: 18:00 – 19:00. Місце проведення: Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф.Потушняка, читальна зала (м.Ужгород, пр-т Свободи, 16, поверх 3).

1 березня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Заняття з йоги “Сексуальність та енергія”

В перший день весни в Жіночому клубі “Натхненна” проведуть заняття з йоги. Йога-провідник Наталія Лабик проведе жіночу практику, під час якої кожна зможе відчути свій природній потенціал та енергію в тілі через розслаблення.

Охочих чекаю в просторі (Ужгород, вул.Швабська, 68, каб. 205) у суботу 1 березня, о 9:00. Участь: 300 грн. Реєстрація обов’язкова: 098-448-07-67.

“Драма сьогодення”. День 6: “Тренер з життя Нік Рід” (Lifecoach)

На фестивалі актуальної драматургії комедію представляє театр зі Словаччини “Kontra”. Life Coach — це комедійна історія двох людей, один з яких знаходить своє місце в джунглях життя, а інший розуміє, що шлях, яким він досі йшов, не веде туди, куди б він хотів піти…

2 березня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

“Драма сьогодення”. День 7: “Річард III” – Вільям Шекспір

Коли людські амбіції не мають меж, народжується чудовисько. Він готовий зруйнувати все, аби здобути омріяну корону. Зради, вбивства, маніпуляції — це не просто шлях до трону, це його покликання.

В рамках фестивалю — вистава Закарпатського музично-драматичного театру “Річард ІІІ”. Яскрава гра акторів, ефектні декорації та костюми не залишать Вас байдужими.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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