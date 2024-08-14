Фестиваль українського кіно пройде на Закарпатті. Де і коли будуть покази

14 серпня в українських містах стартують кінопокази Фестивалю українського кіно. Захід відбувається в межах проєкту “Кіноклуб. Всеукраїнська мережа”.

У програмі фестивалю – 18 українських кінострічок, зокрема: «Носоріг», “Я, Ніна”, «20 днів у Маріуполі», «Мої думки тихі», «Додому», «Стоп-Земля», «Бачення метелика», «Погані дороги» тощо. .

Фестиваль українського кіно триватиме впродовж місяця, до 14 вересня. На Закарпатті кінопокази відбуватимуться у Мукачеві, Сваляві та Ужгороді.

Фестиваль проводить проєкт “Кіноклуб. Всеукраїнська мережа” за підтримки Українського культурного фонду та Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

Розклад фестивальних кінопоказів в Закарпатській області:

15 серпня

Мукачево, Палац культури та мистецтв, 15:00.

“Мої думки тихі”.

17 серпня

Свалява Клуб Росош, 21:00.

“Нуль калорій”.

22 серпня

Ужгород, Едельвейс, 17:00.

«День Незалежності».

24 серпня

Свалява, Клуб Росош, 21:00.

«Реаліті»

31 серпня

Свалява, Клуб Росош, 21:00.

«Я, Ніна».

5 вересня

Ужгород, Едельвейс, 17:00.

«Життя на межі».

13 вересня

Мукачево, Палац культури та мистецтв, 13:00.

«20 днів у Маріуполі»

Проєкт «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа» створений з метою розвитку кіноклубного руху в Україні, популяризації мистецтва кіно та підтримки фестивалю українського кіно у громадах. Цей проєкт надає безкоштовно права на покази фільмів з каталогу кіноклубам.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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