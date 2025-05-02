Фестиваль талантів «Студентська весна 2025» пройшов в Ужгородському університеті

29-30 квітня серед студентів УжНУ відбувся щорічний фестиваль талантів та мистецтва «Студентська весна 2025». Студенти традиційно презентують відеопредставлення, у якому кожен факультет демонструє, чим і як живе його спільнота. Наступного дня проходять танцювальний і вокальний блоки. Зрештою, за загальною кількістю балів журі оголошує переможців фестивалю. Організацією займалися Профком студентів УжНУ, Студентська Рада УжНУ та Ужгородський національний університет.

Для підтримки захисників під час заходу студенти встановили у залі донат-скриньку для збору коштів, на екрані періодично з’являвся QR-код для онлайн-донатів, крім цього, відбувся благодійний аукціон, кошти з якого також спрямовані на потреби військових.

Зрештою, найкраще відео підготував філологічний факультет, який також виявився фаворитом серед читачів у соцмережах, тож виборов у цій категорії ще й номінацію «Глядацькі симпатії». На сходинці нижче опинився факультет інформаційних технологій, а закрили трійку лідерів представники міжнародних економічних відносин.

Вокал та танці: гарячі змагання в конкурсах

У вокальному конкурсі команди факультетів не мали суттєвих обмежень у виборі композиції, тож з-поміж

виступів були кавери, переспіви та авторські пісні. За результатами перше місце отримала студентка факультету іноземної філології, друге – філологічний, а третє – розділили медичний №2 та стоматологічний.

У танцях студенти викладалися на повну, показуючи все — від пристрасного танго до хіп-хопу та контемпорарі.

Журі визнали, що для них ця частина була однією з найскладніших, проте після обговорення було вирішено віддати перемогу філфаку, медфак забрав із собою срібло, у свою чергу бронзу отримали одразу два факультети – юридичний та медичний № 2. У всіх блоках «Танці» та «Вокальний конкурс» фаворитом аудиторії став ФМЕВ, який отримав заслужену номінацію «Глядацькі симпатії».

Після оголошення результатів оцінювання усіх трьох етапів мистецького фестивалю настав вирішальний момент – визначення трійки лідерів цьогорічного фестивалю “Студентська весна 2025”. У висновку найвищу сходинку посіла команда філологів, позицію нижче зайняв факультет міжнародних економічних відносин, а почесне третє місце отримали медики.

Цей захід є одним з наймасштабніших в Ужгородському національному університеті. Він дає студентам можливість реалізувати свої творчі ідеї, продемонструвати таланти й відчути себе частиною великої університетської родини.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Валерія Мельник, студентка 2 курсу відділення журналістики.

Світлини Олександри Рішко та Валерії Мельник.

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.